Come combattere il freddo in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: la migliore ricetta per il freddo

Proprio come in Breath of the Wild, dovresti Resistere al freddo in Zelda: Kingdom’s Tears Per poter esplorare le zone innevate.

Non ci vorrà molto per trovarti a dover sopportare temperature gelide in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, poiché durante il primo periodo dovrai sopravvivere al gelo per raggiungere un santuario.

Per evitare che Link inizi a perdere i cuori fino a quando non compare la schermata di fine partita, vi rimandiamo a questa guida Come combattere il freddopuntando a La migliore ricetta per resistere alle basse temperature nelle regioni ghiacciate e Come ottenere le bacche di fuoco Nella prima parte del gioco.

In questa pagina troverai:

Come ottenere resistenza al freddo cucinando cibi piccanti in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La chiave per sopravvivere a Frost in Kingdom Tears durante la prima fase dell’avventura è Cucina cibi caldi.

Anche se presto troverai altri modi per affrontare la neve, come ottenere indumenti termici, la cosa importante all’inizio del gioco è ottenerli. Ottieni bacche di fuocoun ingrediente che aggiunge anti-freddo a qualsiasi piatto ed era già presente in Breath of the Wild.

Aggiungi questa bacca a qualsiasi ricetta e otterranno l’aggettivo “piccante”, a indicare che il piatto ti permetterà di sopravvivere senza perdere la salute nelle regioni innevate per un certo periodo di tempo.

Questo è il processo:

Vai a qualsiasi pentola che viene posta sul fuoco

Metti qualsiasi tipo di cibo nella pentola. Se vuoi ripristinare più salute, includi carne di qualità superiore.

Aggiungi almeno un Fireberry per aggiungere un tocco piccante al cibo. Se ne aggiungi di più aumenterai il tempo di resistenza al freddo!

Clicca su “Cucina”

La ricetta avrà successo se un’icona a forma di fiocco di neve appare in Effetti.

Mangia il piatto caldo per attivare la resistenza al freddo. Ricorda che hai un limite di tempo! Lo vedrai sempre in alto a sinistra dello schermo.

Se vuoi controllare più nel dettaglio le caratteristiche del piatto, apri il menu inventario e premi “R” fino ad arrivare alla sezione “Ricette”.

Quando passi con il mouse sopra un alimento, vedrai l’esatta quantità di tempo che ti dà resistenza al freddo.

Se premi la “X” nell’inventario delle ricette, potrai accedere al ricettario per rivedere tutti i piatti che hai preparato in precedenza. Cerca quelli con l’icona di un fiocco di neve se non sei sicuro di cosa cucinare!

The Legend of Zelda: ToTK è qui! Nel tour di Kingdom’s Tears troverai suggerimenti e trucchi per conquistare i primi santuari e i templi più avanzati.

Abbiamo anche guide per aiutarti a combattere il freddo, addomesticare i cavalli o scalare i cieli di Hyrule.

Se la costruzione di veicoli in New Zelda fa per te, vorrai imparare tutti gli strumenti di Zonnan per mettere insieme fantastiche creazioni.

Come creare un elisir caldo in The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears

Se ti interessa solo combattere il raffreddore, invece di cucinare un piatto, puoi preparare Elisir speziato.

Questa ricetta ti darà solo resistenza al freddo, ma non richiede le bacche di fuoco.

Puoi cucinare un elisir piccante con questi ingredienti:

insetto

Pokobelin secolo

Speriamo di averti aiutato a sopravvivere alle basse temperature di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.