Come condividere i video di TikTok su Instagram? Pubblica video su TikTok e Instagram contemporaneamente | Trucchi TikTok Instagram Revtli | le risposte

tic toc NS Instagram Sono i social network in cui vengono pubblicati più brevi video. Vedi di tutto, dai consigli professionali ai virus diffusi in tutto il mondo. Entrambi stanno attualmente superando piattaforme giganti come YouTube e Facebook.

Quello che spesso si chiedono è come condividere un video Tiktok su Instagram o condividere video Instagram su TikTok. Se sei su entrambe le reti e sei interessato a realizzare video per entrambe le community, leggi questa nota.

Come si pubblicano video su TikTok e Instagram contemporaneamente?

È chiaro che l’obiettivo di fare questo compito di pubblicare video su entrambi i social network è aumentare le visualizzazioni dei contenuti da condividere. E risparmia gli sforzi.

Un modo per rendere più fluide le interazioni tra i due social network è collegare gli account tra loro. In TikTok, puoi collegare il tuo account con il tuo utente Instagram o altri servizi simili.

Per farlo, devi inserire il tuo profilo in Per TikTok, fai clic su “Modifica profilo” e quindi su “Aggiungi instagram” al tuo profilo. Inserisci il tuo nome utente e password e voilà, collegherai TikTok a WhatsApp.

Quando i tuoi account TikTok e Instagram sono collegati, avrai la possibilità di pubblicare i video che sviluppi su entrambe le piattaforme di social media.

Come condividere i video di TikTok su Instagram?

Ora, se quello che vuoi è condividere video interessanti di altri utenti su TikTok su Instagram, allora? Quello che devi fare è utilizzare la funzione “Condividi” dell’app TikTok.

Quando vedi un video che ti interessa condividere su Instagram, premi il pulsante Condividi, scegli il social network e il gioco è fatto.

