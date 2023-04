Come configurare il tuo account Facebook o Instagram in modo da poterlo recuperare se lo perdi o vieni violato

Ti spiegheremo Come configurare il tuo account di social network Meta per recuperarlo, sia un account Facebook che un account Instagram. In questo modo, nel caso in cui la tua password venga dimenticata o violata, potrai riprenderne il controllo.

Quello che faremo è spiegare Quali sono queste opzioni che puoi configurare per impedire, in modo che se qualcosa va storto, hai altre risorse per il recupero dell’account. Inoltre, includeremo anche trucchi per non perdere dati in caso di perdita dell’account.

Il modo in cui lo faremo è di darti suggerimenti e passaggi generali che dovresti seguire, e per ciascuno di questi passaggi Ti diremo come farlo sia su Facebook che su Instagram. Cercheremo di spiegarti le cose in modo breve, ma in un modo che tu possa capire.

Scarica backup regolari

Prima di iniziare, la cosa più importante è questa Se perdi l’accesso al tuo account, non perdere tutti i tuoi datiMetti mi piace ai tuoi post e alle tue foto. Per fare questo, sia Facebook che Instagram te lo consentono Scarica tutti i dati del tuo account. Facendo questo periodicamente, avrai sempre le ultime copie delle tue foto e chat o post sul tuo computer.

Per scaricare un backup di tutti i tuoi dati Instagram, dovresti Inserisci le opzioni Privacy e sicurezza Dal tuo account, dalle impostazioni dell’app o da questo collegamento. una volta dentro, Fare clic sull’opzione Richiesta di download dal giuramento Scarico dati.

Attraverserai un processo semplice. Per prima cosa devi scrivere la tua email e dirti se vuoi scaricare la copia in HTML in modo che possa essere letta da qualsiasi browser o in formato JSON. Quindi, digita semplicemente la password del tuo account e, quando lo fai, ti verrà detto Ti invieranno una copia dei tuoi dati entro 48 ore all’e-mail del tuo account.

Per scaricare un backup di tutti i tuoi dati di Facebook, dovresti Inserisci le impostazioni del tuo account Dall’app e dal web, o direttamente da questo collegamento. Una volta nella configurazione, Clicca sulla sezione Le tue informazioni su Facebook nella colonna di sinistra.

all’interno di una sezione Le tue informazioni su FacebookE Fare clic sull’opzione Scarica le tue informazioni. Questo ti porterà a una schermata in cui puoi scegliere il formato e la qualità della copia in cui desideri scaricare i tuoi contenuti multimediali, ovvero foto e video. Puoi quindi scegliere un intervallo di date in modo che siano solo i post più recenti o tutti da zero.

Di seguito è riportato un menu in cui puoi scegliere quale contenuto scaricare, poiché potresti non essere interessato a cose come sondaggi ed eventi. Ci sono tanti contenuti che puoi scaricare, e quando hai già tutto, Fare clic sul pulsante Richiesta di download molto giù.

Aggiorna e salva la tua password

Uno dei modi migliori per impedire che il tuo account venga violato è Cambia la tua password di tanto in tantoE che ogni volta che lo fai, assicurati di creare una password complessa. Dai, niente date o nomi di persone o animali domestici.

E per non dimenticare quelle password nuove e di marca, la cosa migliore da consigliare è utilizzare un gestore di password. Sono programmi in cui memorizzi tutte le password e puoi installarle sul tuo cellulare tramite le loro applicazioni o il browser per accedervi. Questi programmi rileveranno quando cambi la tua password nel browser e ti permetteranno facilmente di aggiornare ogni profilo dell’account con quello nuovo.

Per cambiare la tua password su Facebookdevi inserire la configurazione e Vai alla sezione Sicurezza e Login. Qui avrai una scelta visiva cambiare la password, devi digitare l’attuale e il nuovo che desideri. Quando lo digiti, lo stesso sito ti dirà se si tratta di una password sicura.

Per modificare la password di Instagramdevi inserire la configurazione del tuo sito web, e Vedrai una sezione di cambiare la password nella colonna di sinistra. Questo ti porterà alla pagina in cui devi digitare la pagina che hai ora e posizionare la nuova pagina due volte.

Attiva la verifica in due passaggi

Ora passiamo alla procedura più importante per impedire loro di violare il tuo account, che è l’attivazione della verifica in due passaggi. La verifica in due passaggi è un sistema che non è più sufficiente per digitare la propria password per accedere al proprio account, Avrai bisogno di un secondo passaggio Per confermare in modo univoco la tua identità, tramite una chiave fornita dall’applicazione di verifica in due passaggi o dal servizio stesso tramite SMS o e-mail.

Per attivare la verifica in due passaggi su Facebookdevi inserire la configurazione e Vai alla sezione Sicurezza e Login. Qui avrai una scelta visiva Usa l’autenticazione a due fattoridove devi cliccare pubblicazione. Questo ti porterà a una schermata in cui puoi gestire il metodo di verifica che desideri utilizzare.

Per attivare la verifica in due passaggi su InstagramDevi inserire la configurazione del tuo sito web o applicazione mobile. Ecco, vai alla sezione Privacy e sicurezza Nella colonna di sinistra, vedrai un’opzione Modifica le impostazioni dell’autenticazione a due fattoriQuesto ti porterà alla schermata in cui puoi attivare la verifica tramite SMS o utilizzando un’app di autenticazione.

Imposta il tuo telefono e la tua email

Qui entreremo in qualcosa di controverso. È possibile che per motivi di privacy tu non voglia fornire metadati come la tua email o il tuo numero di telefono. Ma se hai dimenticato la password o desideri accedere al tuo account, Oltre al tuo nome utente, puoi indicare il tuo telefono o la tua emailE con l’opzione che hai dimenticato la password, ti invieranno una password temporanea.

Non è necessario digitare sia email che telefono, ma è utile aggiungere uno di questi due dati al proprio account in modo da poterlo recuperare in caso di smarrimento della password.

Collega i tuoi account Facebook e Instagram

Meta ti offre una scelta Sincronizza i tuoi account Facebook e Instagram. Questo ti aiuterà a sincronizzare informazioni come il tuo nome o l’immagine del profilo, ma anche a poter accedere a un account dall’altro. Chi lo farà Sito web del Meta Account Center. Basta aggiungere i tuoi account Facebook e Instagram e il gioco è fatto conti Fare clic su uno di essi e scegliere l’opzione Sincronizzazione delle informazioni del profilo per collegare entrambi.

Ora, all’interno del centro account Meta, all’indirizzo Accedi con gli account Sarai in grado di configurare l’accesso al tuo account Instagram o Facebook con l’altro, purché siano collegati al tuo profilo Meta.

Ripristina account violato

E se tutto questo non ti serve affatto e Il tuo account Facebook è stato violato, hai una procedura per ripristinarlo. Devi entrare nel web facebook.com/hacked, che serve in caso di hacking. In questa pagina puoi scegliere un’opzione Qualcuno ha effettuato l’accesso al mio account senza il mio permesso o altro caso, e verrai istruito sui passi da compiere per recuperarlo

Nel processo, dovrai digitare la tua e-mail o il numero di telefono e ti verrà chiesto di accedere con la tua password attuale o una di quelle precedenti che hai utilizzato nel caso in cui un hacker l’abbia modificata. Ti verrà anche data la possibilità di inviare un SMS o un’e-mail al tuo account collegato per riprendere il controllo della posta.

E se l’attaccante cambia questo, hai una scelta Non hai più accesso? Quello Verificherà se ti stai connettendo da un dispositivo che hai usato in precedenzaincluso il browser che stai utilizzando, per verificare la tua identità e restituirti il ​​controllo dell’account.

E se il tuo account Instagram è stato violatoquindi devi accedere al sito Web e all’applicazione ufficiali e Fare clic sull’opzione Hai dimenticato la tua password? che appaiono sotto i campi per avviare la sessione.

In Fondamenti di Xataka | Alternative a Facebook: 9 social network di tutti i tipi da provare