Come configurarlo per selezionare i pulsanti e le loro funzioni

Lascia che ti spieghiamo Come impostare il widget personalizzabile di Googleche paradossalmente è arrivato su iOS prima di Android. È uno strumento che puoi posizionare dove vuoi sul tuo desktop e si distingue perché puoi Personalizza i tuoi pulsanti Per scegliere il proprio lavoro.

In questo modo potrai scegliere tra le numerose funzioni widget disponibili per scegliere le quattro che desideri vengano posizionate sotto la barra di ricerca. Come spiegheremo, funziona solo con uno dei fattori di forma del widget.

Configura il widget di Google sul tuo iPhone





La prima cosa che devi fare è Aggiungi il widget Google a qualsiasi sito websu uno dei desktop nella schermata iniziale o nella sezione Widget a sinistra. Una volta ottenuto, è importante… Posizionali in dimensioni 4×2Rendilo lungo l’intera lunghezza dello schermo.





Quando lo fai, Premi il pulsante + Che apparirà al quarto posto nella parte inferiore della barra. Questo ti porterà al menu delle impostazioni, dove lo vedrai Puoi scegliere cosa fa ciascuno dei quattro pulsanti Sotto la barra di ricerca. Puoi anche scegliere di renderlo uno strumento dinamico per verificare le ricerche di tendenza.





Quando fai clic sull’opzione per configurare ciascuno dei quattro pulsanti, verrai indirizzato a Elenco dei lavori disponibili. In questo modo, puoi modificare l’ordine delle funzioni esistenti e aggiungerne di diverse, come Gemini, ricerca musicale, diverse traduzioni o funzioni audio.





Impostazioni del widget Ti permetterà anche di progettarne l’aspetto. Potrai scegliere tra temi chiari e scuri, ma avrai anche altre tre skin diverse tra cui scegliere.





Una volta scelto cosa vuoi che appaia su ciascun pulsante, avrai il widget pronto per essere utilizzato ogni volta che puoi. L’unica cosa che non potrai modificare è la barra di ricerca.





E se ti diciamo che devi utilizzare lo strumento in formato 4×2, è perché Non è possibile personalizzare il piccolo widget 2×2In questo caso dovrai accontentarti dei pulsanti preassegnati di Google.

In Nozioni di base su Xataka | iOS 18: Una guida con 68 funzioni e trucchi per ottenere il massimo dal sistema operativo mobile di Apple