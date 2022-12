Come correggere l’errore Acquista Modern Warfare II durante Call of Duty Free Days

Molti utenti lo stanno segnalando Si è verificato un problema durante la ricerca di giochi di società Durante i giorni del fine settimana di prova gratuita di Call of Duty Modern Warfare II. Bene, un utente di un programma comunità reddit Ha trovato una soluzione a dir poco stupida ma questa sembra risolvere l’errore Acquista Modern Warfare II per avere accesso a tutto.

E questo senza sapere perché, durante la ricerca di un gioco di gruppo, il gioco cancella il gruppo e appare un messaggio che dice che devi acquistare il gioco per accedere a tutti i contenuti. Questo errore Appaiono casualmente senza alcuna condizione, tranne che non possiedi il giocoCioè, succede solo a chi non ha acquistato il gioco. Secondo un utente su Reddit, la soluzione è per tutti e basta seguire alcuni e semplici passaggi.

Come correggere l’errore Acquista Modern Warfare II per accedere a tutti i contenuti durante i giorni gratuiti di Call of Duty

secondo lui Argomento redditl’utente che, se era in possesso del gioco, avrebbe giocato durante i giorni di prova Call of Duty Modern Warfare IIMa si è verificato un problema prima del suo tempo libero. i suoi amici Non potrebbero raggiungere i giocattoli se fossero nello stesso gruppo, buttarli fuori dalla stanza e mostrare loro il fatidico messaggio. Dopo diversi frustranti tentativi di ricerca con un capogruppo diverso, trovano la soluzione al problema.

Sembra che tutto ciò che dobbiamo fare sia unirci ai nostri amici, trovare un gioco nella modalità quiz integrata di Warzone 2 e trovare un gioco. Una volta che vediamo che il gioco è stato cercato, andremo alle opzioni del nostro gruppo di gioco (la persona nella stanza che abbiamo creato), troveremo uno dei nostri compagni di squadra e lo promuoveremo a capogruppo, ripetendo questo processo tra tutti i membri del gruppo. Una volta superata la rotazione del leader, non avremo problemi a trovare una corrispondenza.

Come puoi vedere non è che sia difficile da implementare, ma sicuramente per chi ha questo problema, questo è il modo per risolvere l’errore Buy Modern Warfare II Almeno funzionerà fino a quando non sarà risolto ufficialmente. di Bufera di neve di Activision. Ed è che la società trova spesso soluzioni che non hanno alcuna logica, ma poiché siamo stati in grado di controllare nel nostro corpo, ha funzionato.