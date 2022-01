Come creare un buon spazio di lavoro a casa

lavoro a casa È una tendenza che, dall’inizio della pandemia di COVID-19, ha dovuto essere adottata da un gran numero di aziende. Questo metodo consente ai team di continuare a lavorare senza mettersi a rischio, ma ha portato molti a occupare spazio in casa; Tuttavia, diventa controproducente se non è adeguatamente pianificato.

È importante notare che il file spazi di lavoro dell’ufficio L’azienda è progettata per massimizzare la produttività dei dipendenti e modificando il modello lavoro a casa, Ci sono ostacoli come la mancanza di illuminazione o mobili adeguati, che danneggiano i lavoratori. Ma non preoccuparti, abbiamo incluso una serie di suggerimenti che ti aiuteranno a creare un ambiente migliore per lavoro a casa Il modo più semplice, quindi continua a leggere.

La scelta dei mobili per la tua area di lavoro è importante per aumentare la tua produttività. Carolina Graboska / Kapumpix

Scegli i migliori mobili

Per cominciare, la scelta dei mobili per la propria area di lavoro è molto importante. Pertanto, se hai la possibilità di investire in nuovi mobili, la sedia ergonomica e la scrivania regolabile saranno i tuoi migliori alleati per mantenere la postura corretta durante lunghi periodi di lavoro. Se non è possibile acquistare nuovo Mobili per il lavoro a casaAssicurati di trovare il più adatto nella tua casa come sedie con schienali o tavoli all’altezza degli occhi.

Non dimenticare di usare i colori

I colori giocano un ruolo importante nella definizione degli spazi della casa e la zona di lavoro non fa eccezione. Se hai intenzione di cambiare il colore di un file Spazio di lavoro a casa Puoi scegliere toni grigi o neutri per evitare distrazioni. Tuttavia, se sei un amante del colore, puoi anche utilizzare tonalità pastello come il blu, il rosa e il beige.