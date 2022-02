Come creare un collegamento WhatsApp sullo schermo di un cellulare

L’app di messaggistica mobile fornisce una scorciatoia in modo che gli utenti possano accedervi più rapidamente. Ecco come creare un collegamento nella schermata di blocco.





Il WhatsApp È l’applicazione di messaggistica istantanea preferita dagli utenti per connettersi e interagire tramite i propri dispositivi mobili. Per facilitare la tua iscrizione, questa applicazione, lanciata nel 2009, offre un’opzione per Crea collegamento dalla schermata di blocco dello smartphone.

Come ben sappiamo, tutti gli utenti possono accedere Il WhatsApp Dalla schermata iniziale del tuo dispositivo mobile. In ogni caso, l’applicazione permette, con pochi semplici passaggi, di poterlo fare. Crea e inserisci un collegamento dalla schermata di blocco del telefono.

Come creare un collegamento WhatsApp sulla schermata di blocco del cellulare

La prima cosa che dobbiamo sapere è che questa opzione Questo può essere fatto solo su dispositivi mobili con sistema operativo Android E che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp. Ecco i passaggi da seguire per creare il collegamento:

Accedere “ Impostazioni “o” Impostazioni sul tuo dispositivo mobile.

“o” sul tuo dispositivo mobile. Seleziona l’opzione blocca schermo “.

“. Seleziona l’opzione abbreviazioni “o” abbreviazioni “.

“o” “. Verrà visualizzata una nuova finestra con due opzioni: scorciatoia a sinistra “o” Scorciatoia a destra “.

“o” “. Scegli l’opzione che meglio si adatta ai gusti dell’utente.

Quando viene visualizzato l’elenco di tutte le applicazioni installate, seleziona whatsapp e fare clic supronto“.

Si ricorda che le parole e le sezioni da selezionare possono differire a seconda del dispositivo mobile dell’utente. Nonostante ciò, i passaggi da seguire sono abbastanza semplici in modo da poterlo fare senza alcun inconveniente seguendo le istruzioni sopra.

Questa sequenza di passaggi non funziona solo per Il WhatsApp, ma funziona anche con tutte le applicazioni installate sul cellulare. Infine, le cattive notizie per gli utenti Dispositivi iOSche non hanno la possibilità di creare un file scorciatoia whatsapp nella schermata di blocco.

