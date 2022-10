Come creare uno spazio benessere a casa tua

Alcune macro tendenze suggeriscono che dalla pandemia il mondo è completamente cambiato e questi cambiamenti si sono diffusi nell’entroterra. La necessità e il piacere di trascorrere molto tempo in casa hanno portato alla creazione di un concept chiamato Home Spa, un’incredibile proposta per creare spazi in cui rilassarsi senza uscire. Scopri più in dettaglio come implementare questa idea per creare uno spazio sano nella tua casa.

Il bagno, la tua nuova oasi di benessere

L’uso degli spazi dipenderà anche dal design della tua casa, anche se puoi sempre iniziare facendo del tuo bagno un luogo in stile santuario dove troverai relax in ogni momento. Sarà l’elemento chiave per creare un’atmosfera rilassata che ti invita a fermarti in mezzo al trambusto del mondo e, a proposito, a connetterti con il tuo presente mentre ti godi un’esperienza sensoriale.

Connetterti con te stesso è un obiettivo ovvio della creazione di uno spazio sano nella tua casa, quindi ti consiglio di eliminare qualsiasi fonte di distrazione in modo da poter prestare attenzione a ciò che è veramente importante. In bagno, puoi aggiungere elementi accattivanti in colori neutri o caldi; Puoi incorporare trame naturali che puoi sentire, avvolgere i tessuti o incorporare l’aromaterapia con oli naturali o candele che ti invitano a entrare in uno stato d’animo diverso.

L’acqua, in particolare le vasche da bagno, è uno degli accessori che non può mancare per creare un’atmosfera di completo relax. Questo elemento è uno degli elementi che riesce a connetterci di più con la natura e il presente, quindi sarà sicuramente un momento chiave per dimenticare lo stress, la frenesia della giornata.

Il tuo spazio di meditazione

Tra il soggiorno e la sala da pranzo, o in studio, puoi applicare tutta questa teoria per creare uno spazio creato al 100% per te e tornare al tuo centro.

Puoi applicare trame incorporando ed elementi caldi e, naturalmente, aggiungendo l’elemento acqua per completare l’equazione. Se si tratta di spazi interni, ti consiglio di scegliere fontanelle o apparecchi in cui ritrovare il rumore del mare per rilassarti.

L’illuminazione è molto importante per creare uno spazio sano in casa, quindi suggerisco che sia il più naturale o calda possibile (evita completamente la luce fredda, che è più efficace per il lavoro), poiché si tratta di rilassare gli occhi.

Se hai spazi esterni come terrazze o giardini, puoi applicare la stessa teoria e ottenere un pavimento in legno e aggiungere elementi naturali per connettersi con il terreno.

È importante che se non hai uno spazio vuoto o morto all’interno della tua casa per trasformarla in uno spazio sano, allora qualsiasi stanza può essere utilizzata per creare un’atmosfera diversa. È possibile utilizzare la stessa camera degli ospiti per creare temporaneamente uno spazio relax, senza togliere la funzionalità originaria della camera.

Un tavolo d’appoggio sarà assolutamente indispensabile per avere candele, incensi, diffusori e tutti gli oggetti di cui hai bisogno per rilassarti.

Ricorda che la cosa fondamentale è integrare tutti i sensi in modo che questo spazio benessere diventi un’estensione di te e della tua ricerca interiore nella tua casa.

