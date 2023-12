Come disattivare le conferme di lettura su Facebook Messenger

Messaggero di Facebook Si è posizionata come una delle migliori piattaforme di messaggistica istantanea grazie alla straordinaria base di clienti di cui dispone. Quindi è probabile che utilizzerai questa app regolarmente.

Alcuni li abbiamo già spiegati Trucchi per Facebook Messenger Molto utile, lo sai Come dare un tocco diverso all'applicazione, O metodo S Recupera un messaggio eliminato.

Ma quello che vuoi ancora è impedire a chiunque di sapere che sei online. Qualcosa di molto utile in queste festività importanti poiché molti dei tuoi amici utilizzeranno questo social network per congratularsi con te per Natale.

Questo è il modo più semplice per impedire a chiunque di sapere che sei connesso a Facebook Messenger

Ci sono molte ragioni per cui non vuoi che nessuno sappia che hai visto i messaggi che ti inviano tramite questo social network. Che tu voglia avere un po' di privacy e non rispondere alle persone, o per qualche altro motivo, sappi che potrai disattivare questa funzione di Facebook Messenger in modo che la scritta “visto” felice non appaia nei messaggi.

La verità è che è qualcosa di molto facile da fare. Fino a poco tempo fa, Ciò non è stato possibile perché Facebook non consentiva la cancellazione della conferma di lettura su Messenger. Ma hanno recentemente aggiornato l'app, quindi approfitta di questa nuova funzionalità.

Inoltre, come vedrai in seguito, Il processo è molto semplice, quindi sentiti libero di seguire questi passaggi per farlo.

La prima cosa che dovresti fare è aprire l'app Facebook Messenger.

Vai alle impostazioni. Per fare ciò, clicca sul menu a tre righe in alto a destra e fai clic sul pulsante a forma di ingranaggio.

Una volta dentro, cerca la sezione Privacy e Sicurezza.

Ora fai clic su Conferme di lettura

Infine, è necessario disattivare questo pulsante.

Ti abbiamo già detto che il procedimento è molto semplice, ma tieni presente che non potrai nemmeno vedere le conferme di lettura degli altri utenti. Il minore dei due mali in cambio di maggiore privacy. Inoltre, è completamente reversibile, quindi se in futuro vorrai rivedere la conferma di lettura, ti basterà ripetere i passaggi indicati e toccare l'interruttore per attivare “Visto” in Facebook Messenger.