Come domare e allevare cavalli in Zelda Tears of the Kingdom

IL cavalli e il supporti Sono tornati The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears. In questa pagina della nostra guida a Lacrime del Regno ti diciamo Come domare i cavalli selvaggi E Come allevare cavalli Per poterlo utilizzare quando vogliamo:

Come domare i cavalli selvaggi in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mentre esploriamo il regno di Hyrule, potremmo vedere Mandrie di cavalli selvaggi. Come in Breath of the Wild, per domare un cavallo selvaggio tutto quello che devi fare è Gli si avvicinò accovacciato e senza vederci e proseguì velocemente per lui. con un abbraccio Premendo leggermente L lo avremo addomesticato. Certo: perdiamo la resistenza mentre la plachiamo.

In molti punti della mappa ci sono cavalli selvaggi

Dobbiamo battere il cavallo per domarlo

Vi lasciamo un piccolo video che descrive in dettaglio il processo:

Come vengono usati i cavalli in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

di nuovo, I cavalli sono usati come in The Legend of Zelda: Breath of the Wild:

Potere Incentivo cavallo per accelerare. I rilievi disponibili vengono visualizzati sullo schermo; Può essere ripristinato nel tempo o accarezzando il cavallo. Se lo stimoliamo di nuovo mentre non ci sono speroni disponibili, il cavallo ci butterà a terra.

Potere Apoplessia il cavallo per calmarlo e ripristinare così più rapidamente gli speroni.

Ogni cavallo è diverso Avranno un diverso numero massimo di speroni.

Ogni cavallo ha caratteristiche diverse a seconda della sua razza rendendolo ideale per varie attività come il traino di auto o gli sprint.

Potere scarica amicizia Con il nostro cavallo basato Guidalo spesso e trattalo bene .

I cavalli saltano automaticamente gli ostacoli circa la sua lunghezza.

Possiamo dargli da mangiare Se ci avviciniamo alla sua testa con cibo come frutta nelle nostre mani.

Potere Li invitiamo a venire al nostro stand Se sono vicini premendo giù all’incrocio.

Viaggiare a cavallo ci consente di spostarci rapidamente, in sicurezza e in modo affidabile sulla terra

Come si salvano i cavalli in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Ancora una volta, come in Breath of the Wild, A Kingdom Tears possiamo salvare e registrare i cavalli supporti. Luna crescente stalle sparsi in tutta la mappa, che assomiglia a questo:

Ecco come appaiono i post, stalle nel gioco

Ci sono molti post durante il gioco. Vi lasciamo una mappa con le loro posizioni:

Mappa con tutte le posizioni Post in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

A Salva un cavallo Nella posta dobbiamo portare il cavallo all’una e poi parlare con il gestore dal bancone fuori dall’edificio. La prima volta che parliamo con il proprietario deve registrarci. Se salviamo i dati da Breath of the Wild e in esso registriamo i cavalli nei post, possiamo ripristinarli e riutilizzare:

Kingdom Tears utilizza i dati salvati da Breath of the Wild per ripristinare i cavalli che avevamo

Ogni volta che vogliamo salvare e registrare un nuovo cavallo, dobbiamo portarlo all’ufficio postale. Una volta lì, parliamo di nuovo con il manager per dare un nome al cavallo e salvarlo:

Ogni volta che desideriamo registrare e tenere un nuovo cavallo, dobbiamo trasmetterlo alla posta

noi possiamo essere Massimo sei cavalli iscritti Nei post, però Questo massimo può essere aumentato Basato sull’ottenimento di punti gilda.

Come rimuovere i cavalli dai post in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

A Prendi un cavallo dalla postaIl processo è molto semplice: parliamo con il proprietario della posta dall’esterno e scegliamo il cavallo che vogliamo catturare. Possiamo anche scegliere quali ornamenti o cinture indossare.

Scegliamo il cavallo che vogliamo catturare

Se lasciamo un cavallo abbandonato momento non morto, Possiamo chiedere al proprietario di riprenderlo Per tornare alla stalla. In ogni caso, con un cavallo in mano, possiamo cavalcarlo senza problemi perché lo abbiamo domato prima.

Cavalchiamo su un gigantesco cavallo bianco

Come forse già saprai, nella nostra guida The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom parliamo di tutti i tipi di aspetti del gioco, incluso come completare tutti i santuari o come aumentare le dimensioni dell’inventario.