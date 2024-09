Come è cambiato il valore della criptovaluta Ethereum nell’ultimo giorno

Ether è il simbolo di Ethereum, una rete basata sulla tecnologia blockchain che funge da base per i popolari contratti intelligenti. (informazioni)

Ethereum È una piattaforma digitale che adotta la tecnologia blockchain e ne espande l’utilizzo per includere un’ampia gamma di applicazioni L’etere è la criptovaluta originale. Nel mondo della finanza digitale è frequente che la criptovaluta venga chiamata rete, anche se in realtà non è la stessa cosa.

piattaforma ethereum, È stata fondata nel 2015 dal programmatore Vitalik Buterinha cercato di essere uno strumento per applicazioni decentralizzate e collaborative attraverso le quali potrebbero essere creati contratti intelligenti (dAPP).

Come Bitcoin, il valore dell’ether è aumentato notevolmente in un breve periodo di tempo. Nel gennaio 2016, Ethereum veniva scambiato a circa 100.000 dollari Il massimo storico è attualmente pari a 4.891,7 unità.

Il valore della criptovaluta Ethereum Oggi alle 09:30 (UTC) costa $ 2421,49 per unità.

Ciò significa che la valuta digitale è registrata Variazione del 3,49% nell’ultimo giorno Oltretutto Con una variazione dello 0,07% negli ultimi 60 minuti.

Attualmente, Ethereum è al secondo posto in popolarità nel mercato digitale. Vale la pena notare che il massimo storico raggiunto da questa valuta digitale è di 4891,7 dollari per unità.

Dopo molti mesi di ritardo e di paura che ciò non accadesse mai, finalmente 15 settembre 2022 Ethereum ha effettuato il tanto atteso consolidamento o aggiornamento al nuovo livello 2.0 con la promessa di migliorare l’esperienza dell’utente di questa criptovaluta.

“fusione”, inglese per “Fusione”è un cambiamento nel modo in cui Ethereum elabora le transazioni e nel modo in cui vengono generati i nuovi token Ether.

Rappresentazione della criptovaluta Ether. (Reuters)

Questa fusione riguarda Combinando la blockchain di Ethereum e la nuova blockchain separata Conosciuta come Proof of Stake, che Riduce il consumo energetico della blockchain di Ethereum del 99,9%, secondo i suoi sviluppatori, rendendola più “rispettosa” dell’ambiente e rendendo le transazioni più economiche.

I suoi difensori Ritengono che la fusione darà a Ethereum un vantaggio rispetto al suo principale concorrente Bitcoin.Perché potrebbe aumentarne l’utilizzo.

Nel processo Proof Stake, i possessori di Ether bloccheranno quantità specifiche delle loro criptovalute per verificare nuovi record nella blockchain, guadagnando nuove monete oltre alle loro criptovalute di “staking”.