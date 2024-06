Come è cambiato il valore della criptovaluta Terra nell’ultimo giorno

LUNA di Terra è una criptovaluta di tipo stablecoin che cerca di essere supportata da un valore esterno per ridurre la sua volatilità (Infobae)

LUNA, il token digitale nativo della blockchain Terraè stata fondata nel gennaio 2018 ed è diventata rapidamente una delle altcoin più popolari, soprattutto tra gli argentini, costretti a cercare opzioni di fronte all’instabilità finanziaria che il loro paese ha dovuto affrontare per diversi decenni.

Per comprendere LUNA è necessario parlare di terra, una rete blockchain creata tramite Cosmos SDK e che ha le sue caratteristiche: Creazione delle cosiddette valute stabili Sono, come indica il nome, criptovalute che cercano stabilità attraverso la correlazione con valute legali, materie prime, ecc., che “cancella” la volatilità che caratterizza le risorse digitali.

Terra Ha lo scopo di eliminare gli scenari in cui una criptovaluta può salire e scendere in un batter d’occhioCome nel caso del Bitcoin, per ottenere un’adozione di massa e affinché questa valuta possa essere utilizzata in transazioni e istituzioni decentralizzate.

In questo scenario, Terra vuole che gli utenti LUNA possano effettuare acquisti utilizzando i propri dispositivi LUNA Portafogli elettronici Coloro che ricevono pagamenti possono ottenere un cambio automatico in un’altra valuta, come dollari o pesos, per una commissione inferiore all’1%.

Visualizza i prezzi dei terreni per In questo giorno alle 11:00 (UTC) il suo prezzo è $ 0,413097Cioè, la criptovaluta ha registrato un cambiamento -6,35% l’ultimo giorno.

Ha registrato invece una variazione del -2,6% rispetto al valore di un’ora fa. Quanto a lui popolaritàSi trova alla posizione numero 169.

Le criptovalute sono valute che in realtà non esistono A differenza delle valute come il dollaro, l’euro o il peso, non è regolamentata da alcuna istituzione e non necessita di intermediari nelle transazioni.

Rappresentazione fisica di varie criptovalute sulla scheda madre di un computer (EFE/Sedat Suna)

Di conseguenza, non sono regolarmente visti favorevolmente dal mercato formale e sono accusati di essere inaffidabili, volatili, di incoraggiare la frode, di non avere un quadro legale per supportare i propri utenti e di consentire lo svolgimento di attività illegali, tra le altre cose.

Tuttavia, a poco a poco hanno aperto la strada al punto in cui le multinazionali, i milionari e persino i governi ne hanno incoraggiato o legalizzato l’uso.

Queste criptovalute funzionano attraverso la crittografia crittografica che garantisce la sicurezza delle transazioni.Oltre a controllare la creazione delle sue unità. Per effettuare transazioni, Le valute virtuali utilizzano un database decentralizzato, una blockchain o un registro condiviso.

Attualmente esistono diverse criptovalute in questo mercato non regolamentato, tuttavia il pioniere è stato Bitcoin, creato nel 2008, e con esso ne sono emerse altre come Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoinalcuni dei più popolari.

uno degli uomini più ricchi del mondo, Elon MuskHa fatto commenti a favore di criptovalute come Bitcoin e Dogecoin, e ha persino accettato temporaneamente le criptovalute nella sua società di auto elettriche Tesla, facendo impennare il loro valore.

Per acquistare una qualsiasi delle criptovalute su questo mercato non regolamentato, è necessario accedere a portali specializzati.

Un lavoratore aiuta un uomo a usare Bitcoin davanti al bancomat Chivo, il portafoglio digitale sostenuto dal governo salvadoregno, a San Salvador, El Salvador. 8 settembre 2021. (Reuters/Jose Cabezas)

Vale la pena notare che il costo di ciascuna di queste risorse digitali dipende dalla domanda e dall’offerta, nonché dall’impegno degli stessi utenti, che può causare cambiamenti improvvisi.

Ciò significa che più persone sono interessate e vogliono acquistare una particolare criptovaluta, più alto sarà il suo prezzo e viceversa.

Tuttavia, chiunque investa in questo tipo di criptovaluta dovrebbe avere ben chiaro che questo modello porta con sé delle opportunità Alto rischio di capitalecosì come potrebbe esserci un aumento, potrebbe anche bloccarsi inaspettatamente e spazzare via i risparmi dei suoi utenti.