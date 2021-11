Come e quando Portogallo, Italia e Svezia giocheranno nei playoff della Coppa del Mondo in Qatar 2022?

Rientreranno in campo Cristiano Ronaldo, Sladen Ibrahimovic, Gareth Bale e Jorgenho.

L’Europa ha chiuso le sue operazioni questo martedì playoff E 10 classificati Qatar 2022 E 12 hanno accettato di suonare a marzo con una nuova forma della loro presenza. Il mondo Varie stelle.

Serbia, Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Danimarca, Croazia, Inghilterra, Germania e Olanda Hanno ottenuto il primo posto nei rispettivi gruppi, motivo per cui hanno già timbrato i passaporti per la competizione del prossimo anno. quando Portogallo, Svezia, Italia, Scozia, Russia, Polonia, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Galles, Austria, Ucraina e Turchia Andranno ai playoff.

Sono solo tre i biglietti per le squadre europee, che verranno assegnati alle vincitrici del ripescaggio che si giocherà a marzo 2022. Voglio dire, cifre come questa Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Georginho, Tutti quelli raccomandati per il Pallone d’Oro possono lasciare il Qatar. Ma non solo loro, ma anche grandi calciatori come il gallese Gareth Bale E le big di Portogallo e Italia Bernardo Silva Oh Gianluigi Donarumma.

Ottieni la possibilità di combattere per almeno un posto. Il caso è diverso Conte Olanda, Una delle migliori prospettive del pianeta, chi non è in questo ultimo doppio appuntamento FIFA La causa dell’infortunio e come guardarlo in TV Norvegia vincolato con Lettonia, Ho perso Olanda E sono rimasto fuori Qatar.

La Svezia giocherà l’evento di ripescaggio (Reuters)

ripescaggio

I 10 secondi di ogni girone si sono combinati con i primi due campioni della classifica generale della UEFA Nations League 2020/21, che non si sono qualificati per il Qatar né sono arrivati ​​nei primi secondi, ovvero Austria e Repubblica Ceca.

Il 26 novembre ci sarà una scossa tra quei 12 esami e saranno divisi Tre chiavi per quattro squadre che giocano in una partita di semifinale e finale. Ci sarà un biglietto per il vincitore in ogni zona. Erano nel piatto 1 Italia, Portogallo, Russia, Scozia, Svezia e Galles. Sono quando nel Pod 2 Polonia, Turchia, Ucraina, Macedonia del Nord, Austria e Repubblica Ceca.

Ricordati che Le partite si giocheranno dal 24 al 29 marzo 2022.

Cricidano Ronaldo e Portogallo giocheranno ai playoff con l’obiettivo di restare in Qatar 2022 (Reuters)

