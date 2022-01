COME E QUANDO PUOI ACCEDERE A OLTRE 800 CORSI GRATUITI A CREHANA • ENTER.CO

La piattaforma di formazione online, Crehana, offre oltre 800 corsi che coprono diversi argomenti e aree richieste dal mercato, con programmi che vanno dalla fotografia, al marketing digitale, alla gestione di Excel, all’illustrazione e alla progettazione grafica, a coloro che desiderano sviluppare competenze trasversali come la produttività. Nel 2022 la piattaforma ha nuovi corsi e chi è interessato a conoscerli potrà farlo gratuitamente per un tempo limitato.

Con la strategia Full Pass, nei giorni 21 e 22 gennaio, Crehana consentirà la registrazione gratuita agli utenti che potranno accedere ai corsi a loro scelta per 48 ore e organizzare il proprio tempo grazie all’opzione ‘Piano Studi’, che permette di fissare obiettivi giornalieri, sfruttare al meglio Limit questi due giorni di conoscenza, quindi decidere finalmente se intraprendere il percorso di apprendimento virtuale e avvicinarsi al raggiungimento degli obiettivi professionali nel corso del 2022.

La registrazione è necessaria per poter accedere alla vasta gamma di programmi sulla piattaforma di oltre cinque milioni di studenti, di cui almeno un milione di nazionalità colombiana, dalla stessa data su crhana.com.

Secondo John Camacho, direttore regionale dell’azienda per la Colombia, la campagna è “un’opportunità perfetta per coloro che vogliono prepararsi a quelle cose che non sono ancora stati in grado di sviluppare, in modo dinamico e comodamente casa.”

Secondo il bilancio condiviso da Camacho con il giornale repubblica, Nel 2021 il numero di studenti iscritti a Crehana è aumentato del 200% rispetto al 2020. Inoltre, il CEO ha anche rivelato che i programmi più interessanti per gli utenti colombiani ruotano attorno ai temi dell’imprenditorialità, dell’innovazione, del marketing digitale e dello sviluppo web.

Immagini: Spruzza