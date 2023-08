Come è stata registrata “Baby I” di Ariana Grande (Live from London): il video che ha rivelato – Musica

Come accennato in precedenza in CADENA 100, Ariana Grande ha celebrato in grande stile il decimo anniversario del suo album “Yours Truly” e ha deciso di pubblicare una versione deluxe del suo album, pubblicata nel 2013. Un album che aggiunge 7 tracce all’originale e spopola sulle piattaforme di streaming musicale. Lo ha lanciato venerdì scorso, 25 agosto, data in cui altre tre star della vecchia epoca erano Disney, Miley Cyrus o Selena Gomez.

Ieri l’artista ha pubblicato un videoclip per la sua canzone “Baby Anna (in diretta da Londra)”un video che segue la linea degli altri due brani tratti dall’album: “Honeymoon Avenue (Live From London)” e “Daydreamin’ (Live From London)”. Il video ci mostra Ariana che canta la canzone in studio, con una band dietro di lei che la accompagna in una registrazione che si abbina perfettamente alla canzone.. “Sembra pazzesco! Ho sempre capito le parole di Ari, ma questa mostra così tanta crescita e rende il mio cuore così caldo e pieno di felicità. Continua così, Ari, ti amiamo”, ha commentato un fan dell’utente. cantante. Ora possiamo solo aspettare che appaiano le restanti registrazioni delle canzoni cover dall’album “Yours Truly (Tenth Anniversary Edition)”.

Ariana Grande ha mostrato come si presenta la copertina dell’edizione deluxe di questo nuovo album, che sarà disponibile dal 25 agosto. Le prenotazioni in formato vinile possono essere effettuate a partire da oggi, lunedì 28 agosto.

Se guardiamo la copertina originale, possiamo vedere un’immagine in bianco e nero con alcuni piccoli dettagli in rosa grazie alla stampa. Nella foto, Ariana è centrata, Senza guardare la telecamera e con un riflettore Esalta davvero le caratteristiche del cantante. Per la nuova copertina, il nativo della Florida ha deciso di voltarsi e fare il contrario di ciò che già sapevamo. Nella nuova copertina potete vedere Ariana piena di luce, grazie ai colori utilizzati. E appare anche senza Coda di cavallo tipica quella a cui siamo così abituati, e lei sorride con lo sfondo sfocato, quindi tutta l’attenzione è puntata su di lei.

Adesso abbiamo già quasi tutte le informazioni su come sarà il decimo anniversario dell’album da lui pubblicato, Ariana Grande. Il 30 agosto 2013. La cantante ha rivoluzionato i social domenica scorsa condividendo un video sul suo account Instagram ufficiale in cui ha rivelato tutto ciò che stava per accadere. I suoi fan potranno vivere di questo eventi,’la vita offre,’promozioneE ce l’ha fatta Domande al tuo artista preferito. Questi sono i giorni in cui farai tutto: