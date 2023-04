Come elaborare Carta d’identità elettronica

Il Consolato Generale d’Italia a Mar del Plata inizierà i test per fornirlo Carta d’identità elettronica. Può essere elaborato dal 17 aprile, in questo articolo ti diremo di cosa si tratta e a cosa serve questo documento.

Cos’è la Carta d’Identità Elettronica?

IL Carta d’identità elettronica (TIC) lo è Un documento personale Per una corretta autorizzazione all’identificazione e alla circolazione all’interno dell’UE. Aiuta anche a identificarti in alcuni stati che aderiscono all’accordo di Schengen (Islanda, Norvegia e Svizzera, tra gli altri). Inoltre, può essere utilizzato nei Paesi con i quali l’Italia ha stabilito specifici accordi bilaterali.

Significativo Questo documento non sostituisce il passaporto E Non può essere utilizzato per lasciare l’Argentina.

La Carta di Identità Elettronica è una carta d’identità italiana.

Come elaborare CIE a Mar del Plata

Ai fini del rilascio della CIE, il richiedente deve:

– Essere cittadino italiano abitualmente residente nella circoscrizione consolare di Mar del Plata.

– Iscriversi all’AIRE e inserire il proprio nome nell’apposita domanda del Comune italiano di riferimento.

– L’atto di nascita deve essere trascritto in Italia, in quanto gli estremi della trascrizione devono essere comunicati al CIE.

– Hai aggiornato il tuo stato nelle pratiche consolari in caso di cambio di indirizzo, cambio di stato civile o nascita di figli. In questo caso, prima di richiedere l’appuntamento per il rilascio della carta d’identità, è necessario rivolgersi ai servizi competenti (ufficio anagrafe o stato civile).

La richiesta della carta d’identità elettronica deve essere presentata solo sulla piattaforma [email protected]. I turni saranno operati dall’11 aprile 2023. Sono disponibili dalla domenica al mercoledì alle 12:00 (19:00 in Argentina) per un periodo di 4 settimane.

Dopo le verifiche, se non è possibile procedere con la procedura prevista dal CIE, il turno verrà annullato. Il borsista sarà informato dei motivi del rifiuto E devi ripetere la procedura [email protected] Una volta che la tua situazione è stata regolarizzata come comunicato dall’ambasciata.