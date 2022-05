Come eliminare le cose per ottenere spazio

Lo adoriamo tutti Le finestre diventano lisce come la seta. Accendi il computer e avvialo in pochi secondi. Ma col passare dei giorni, come Installa ed elimina Applicazioni e giochi Scarichiamo foto e video e riempiamo il disco, il sistema ne risente. tocco. Contatto. Collegamento Pulisci Windows 11 per eseguire Come il primo giorno. Non dovrebbe volerci molto. Una semplice pulizia di Windows 11 una volta ogni pochi mesi farà funzionare tutto Funziona come dovrebbeHai abbastanza spazio e non trovi spiacevoli sorprese.

Non esiste una ricetta unica per Lascia Windows 11 come il primo giorno. In passato, abbiamo visto alcune delle attività più rapide per ripulire Windows 10. Alcune di esse sono drastiche ma efficaci. Ma in Windows 11 alcune cose sono cambiate in meglio, ma a volte sono difficili da trovare. La buona notizia è che non hai bisogno di app di terze parti per pulire. Anche se c’è molto buono.

Quindi, se usi Windows 11 da molto tempo, conosci già quasi tutti i suoi trucchi, ma hai lottato con questo al punto che il tuo computer a volte si blocca, prova quanto segue compiti di manutenzione Per pulire Windows 11. Non è mai troppo tardi per rendere il tuo PC una macchina di prima classe.

Prima fermata, vedi contenuto del disco locale. Come si avvia il disco master? Quante app e giochi abbiamo installato? Abbiamo spazio per utilizzare lo spazio disponibile o dobbiamo fare un po’ di pulizia? Windows 11 ha centralizzato tutte le sue funzioni in file sessione, l’equivalente di Windows 10 e Windows 11 di quello che era il Pannello di controllo. Lo troverai nel menu di avvio. Non ha perdite.

Una volta dentro sessionea partire dal Sistema Stiamo andando a Conservazione. Lì troverai infiniti strumenti per pulire Windows 11. Ma andiamo in parti. La prima cosa è vedere lo spazio disponibile, lo spazio occupato e lo spazio totale del disco locale. Di seguito vedrai questo contenuto organizzato per categorie. Clic Visualizza più categorie Per vedere tutto: app, foto, video, documenti, file temporanei…

Puoi accedere a ciascuna categoria per gestire manualmente questo contenuto. Tuttavia, esistono categorie speciali, come le due principali, le applicazioni ei file temporanei. Entrambi ti porteranno ad alcune opzioni per l’ordinamento.

Disinstalla app e giochi manualmente

a partire dal Impostazioni > Sistema > Archiviazione > Applicazioni o chi Impostazioni > App > App e funzionalità Troverai l’elenco delle app e dei giochi installati in Windows 11. Per impostazione predefinita, sono ordinati per nome, ma puoi ordinarli per dimensione. L’idea è di vedere Le app e i giochi che ottengono più attenzione Decidi tu se ne hai bisogno o puoi saltarlo e disinstallarlo.

Quando si tratta di app, ci sono due opzioni per Windows 11 che ti semplificano le cose. Uno di questi è il lavoro Archivia le app. È attivato per impostazione predefinita. Cosa fa Archivia automaticamente Applicazioni che non usi da molto tempo. Tieni presente che rimuoverà l’applicazione mantenendo i file di configurazione. In questo modo, se avrai bisogno dell’app in futuro, ripristinerà le tue impostazioni personali. Troverai questa funzione in Impostazioni > App > App e funzionalità > Altre impostazioni > Archivia app.

La seconda opzione per Windows 11 per gestire app e giochi abbandonati è Consigli per la pulizia. Ne parleremo dopo. È fondamentalmente una procedura guidata che analizza diversi elementi di Windows e ti dice cosa fare Ottieni spazio su disco e cancella file che non usi

Per i dispositivi tradizionali, Windows 11 continua a mantenere il programma di disinstallazione autonomo, che abbiamo trovato nel Pannello di controllo. In particolare, dovrai cercare il Pannello di controllo del motore di ricerca nel menu Start. Una volta aperto, lo faremo Programmi> Disinstalla un programma. Lì vedrai un elenco più specifico e completo di app e giochi installati in Windows 11.

Elimina i file temporanei

L’abbiamo detto dentro Impostazioni > Sistema > Archiviazione Vedrai lo spazio disponibile, lo spazio occupato da applicazioni, file temporanei e altre categorie. Se rientri nella categoria file temporaneiAllora eseguirai Windows 11 pulizia degli spazi. In effetti, questo strumento esiste ancora come applicazione autonoma, ma Microsoft ritiene che sarebbe utile integrarlo nelle impostazioni di Windows.

Quindi, da quell’elenco vedrai un elenco di elementi che sono considerati file temporanei. Vengono creati da Windows, dalle applicazioni installate e così via. può Seleziona e deseleziona le categorie, vedrai quanto ciascuno occupa e perché lo sono. In breve, eliminando i file temporanei, Windows funzionerà in modo più fluido e il disco sarà più libero nei contenuti.

Consigli per la pulizia

Finora abbiamo visto attività di pulizia di Windows 11 che richiedono la nostra partecipazione. Cioè, sono la prova. Dobbiamo attivarlo noi stessi. Passaggio intermedio a cui andare Consigli per la pulizia. è in Impostazioni > Sistema > Archiviazione. È un’utile procedura guidata che analizza vari aspetti relativi alle applicazioni, allo spazio disponibile e ai file.

Da lì puoi eliminare i file temporanei e vedere solo i file più grandi nel caso sia possibile eliminare o spostare In un’altra posizione (nel cloud o su un disco esterno), vedi i file che non usi, ecc. Dai, chi ti darà una mano per sapere luogo di pulizia.

sensore di memoria

Insieme ai consigli per la pulizia, è stato aggiunto Windows 11 sensore di memoriaÈ una funzionalità che automatizza il processo di manutenzione e pulizia. Una volta attivato, assumerà alcune attività per te, come cancella file.

Nello specifico, consente La cartella Cestino e Download è vuota, due siti pieni di file grandi e non necessari. Puoi dire al sensore di farlo sempre o solo quando esaurisci lo spazio. Se scegli Sempre, è possibile programmarlo giornalmente, settimanalmente o mensilmente. È un modo Riduci il disordine di file senza dover fare nulla.

Pulisci Windows 11 da malware

Microsoft nella sua guida ufficiale ci avverte di consentire al disco locale di riempirsi di file e di esaurire lo spazio Influisce sulle prestazioni di Windows. Un altro aspetto che influisce sulle prestazioni di Windows è che hai Il malware è ovunque. Nella migliore delle ipotesi, rallenta Windows.

Windows 11 include strumenti per proteggere il tuo computer dai malware. Firewall, antivirus, backup… per impostazione predefinita, Tutto è stato fatto Funziona in modo trasparente. Quindi non devi fare niente. Ma non fa male creare un file analisi completa Utilizzo dell’antivirus di Windows. Innanzitutto, aggiorniamo le definizioni. Quindi facciamo l’analisi completa. Ci vorrà più tempo del tempo tradizionale, ma Scansionerà l’intero disco Zuccherato.

Pulizia all’avvio di Windows

Un altro componente di Windows che influisce sulle sue prestazioni. A volte vengono aggiunte determinate app avviare l’avvio Per aprirlo all’accensione del computer e all’avvio di Windows. Ciò fa sì che Windows 11 richieda più tempo per il caricamento. È molto probabile che la maggior parte di queste applicazioni non sarà necessaria immediatamente.

Per pulire l’avvio di Windows, andiamo su File Gestore delle attività. Una delle tue schede è inizio. Lì vedrai le applicazioni che vengono caricate all’avvio di Windows. Puoi disattivarlo o riattivarlo quando lo ritieni opportuno. Se non riesci a trovare un file Gestore delle attivitàpuoi cercarlo nel Finder del menu Start o facendo clic con il pulsante destro del mouse sul menu Start e facendo clic su Task Manager.

aggiornamento Windows

Sembra sciocco, ma Quando Windows viene aggiornato, esegue alcune attività di manutenzione che ripuliscono gli aggiornamenti precedenti, i file temporanei e altro spazio su disco occupato. E mentre Windows di solito si aggiorna da solo, non fa male dare un’occhiata e controllare manualmente.

a partire dal Impostazioni > Windows Update Puoi vedere se hai Windows 11 aggiornato o se sono disponibili aggiornamenti per il download e/o l’installazione. Il processo richiede tempo, ma al termine dell’installazione e del riavvio il computer dovrebbe essere più leggero di prima.

Altre attività di pulizia in Windows 11

Ovviamente, le attività che abbiamo visto in questo articolo non sono tutte disponibili se vuoi pulire Windows 11. Sono le attività di base per uscire da Windows 11 come il primo giorno senza ricorrere ad aiuti esterni. Ma puoi provare programmi di pulizia come quelli che abbiamo visto all’inizio o Trasferisci i tuoi file. Tuttavia, lo spostamento dei file non eliminerà il disordine, ma solo aggiungerà ad esso.

se decidi tu Espandi la tua unità locale Con il cloud o le unità esterne, ci sono molte opzioni da considerare. Per impostazione predefinita, Microsoft fornisce file Una guidaMa lo sappiamo tutti alternative Come faccio Google Drive, Dropbox anche Mega Con diversi gigabyte da riempire. D’altra parte, se non hai intenzione di accedere regolarmente alle tue foto o ai tuoi video, puoi salvarli su un’unità esterna. C’è molto a buon mercato diversi terabyte di capacità e si collega via USB senza la necessità di un alimentatore.

Infine, c’è chi sta ancora difendendo Formato PC Come soluzione radicale per pulire un PC lento. Windows 11 ha una funzione intermedia che cancella tutto e reinstalla il sistema operativo. il suo nome Ripristina questo PC E lo troverai dentro Impostazioni > Sistema > Ripristino. Puoi scegliere se vuoi eliminare tutto o conservare i tuoi file personali. Nel caso tu ne faccia uno Backup precedente Quindi non perdi file importanti per errore.