Come eseguire una pulizia profonda sul tuo telefono Xiaomi per risparmiare spazio

Il tuo cellulare Xiaomi nasconde un utile strumento di pulizia che ti aiuterà a sbarazzarti di tutto ciò che non ti serve più per risparmiare spazio. Quindi puoi usarlo.

Xiaomi è abituata alla fusione Varie funzioni sui loro telefoni cellulari Come, ad esempio, che ti permette di eseguire un test di velocità. In questo articolo, vorremmo consigliare un altro strumento poco conosciuto del produttore che ha un obiettivo chiaro: aiutarti Elimina tutti quei file e dati che non ti servono Per risparmiare spazio sullo smartphone.

Esatto, il tuo cellulare Xiaomi ha una funzione che viene utilizzata per creare un file dispositivo di pulizia profonda, dalla cache delle app a quelle foto che hai duplicati e che hanno solo lo scopo di rubare memoria dal dispositivo. Successivamente, spieghiamo Dove si trova Xiaomi Cleaner e come puoi usarlo a tuo favore.

Quindi puoi fare una pulizia profonda per il tuo telefono Xiaomi

Proprio come pulisci la tua casa o la tua auto di tanto in tanto, dovresti farlo anche con il tuo cellulare, perché È normale che file, applicazioni e altri dati si accumulino inutili è tuo. Puoi farlo manualmente, rivedere tutte le cartelle e le applicazioni o concederti l’aiuto di uno specifico strumento di pulizia.

Se hai un cellulare Xiaomi, il compito sarà semplificato grazie all’integrazione del detergente da parte del produttore. sì Si entra nell’applicazione “Sicurezza”.Ne troverai uno Uno strumento chiamato “Cleaner” Che, come suggerisce il nome, ti aiuterà a sbarazzarti di tutto ciò che non ti serve per risparmiare spazio.

Dopo aver fatto clic sull’opzione “Cleaner” all’interno dell’app “Sicurezza”, Il telefono cellulare eseguirà una scansione rapida Per scoprire cache, vecchi file, pacchetti e dati rimanenti che puoi eliminare. Inoltre, ti mostrerà quanta memoria risparmierai eseguendo la pulizia. Se vuoi sbarazzarti di quei dati, Premi il pulsante rosso “Pulisci”. che appare nella parte inferiore dello schermo.

Se fai clic sul pulsante delle impostazioni che appare nell’angolo in alto a destra, puoi farlo Configura alcuni dettagli di pulizia. È possibile impostare eccezioni in modo che Alcuni tipi di file non vengono eliminati-Fai in modo che l’app ti ricordi di pulire o programmare una scansione ogni giorno.

Al termine della prima pulizia, arriverai a un’altra schermata che ti presenta più opzioni per continuare a pulire il tuo cellulare. Ad esempio, avrai accesso a un file Pulitore Whatsapp, che si occuperà di eliminare gli allegati nell’applicazione. Puoi anche eliminare la cache su Facebook e Eseguire una “pulizia profonda”che ti aiuterà a liberare più spazio rapidamente.

Xiaomi Cleaner è anche responsabile dell’analisi della galleria di immagini per Rileva quelle foto duplicate consigliarne la rimozione. Oltre a ciò, ti semplifica anche l’eliminazione dei dati spazzatura da app come WhatsApp.

Da qui puoi Elimina file di grandi dimensioni Che non usi più, sicuramente con la sua scomparsa riacquisti molto spazio perso. puoi farlo anche tu elimina i file apk che non ti servono più e che hai archiviato senza sapere che ci sono.

Come puoi vedere, questa funzione nel tuo cellulare Xiaomi si occupa di questo Analisi fino all’ultimo tratto della stazione Per trovare tutti i dati non più utili che possono aiutarti a liberare spazio. Indubbiamente, uno strumento molto utile che ti aiuterà anche in questo Risparmia tempo, perché così non devi cercare Cartella per cartella i cui file non devono essere eliminati.

