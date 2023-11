Come evocare il boss e le ricompense

Gregoire Saint Galvanista È uno dei leader Uber disponibili su Diablo 4 Questo è stato aggiunto al titolo di Blizzard Stagione 2come parte di a Aggiornamento gratuito Di contenuto. Pertanto, poiché questo è uno degli avversari più unici di questo lotto, abbiamo preparato questa voce La nostra guida Mostrarti I suoi dettagli principalitra i quali vi diremo Come e dove puoi trovarlo Per questo presidente nel santuario, alcuni Suggerimenti di base Per sconfiggere anche lui Quali sono tutte le ricompense rubate? Che può cadere in ogni incontro.

Come trovare Gregoire Saint Galvanic? (Requisiti e ubicazione)

Grigoire il Santo Galvonico è il boss di Diablo 4 Può essere evocato tramite un rituale In un luogo specifico Mappa del Santuario, anche se sarà necessario combatterlo in questo modo I seguenti materiali Nel tuo inventario:

Ogni volta che vuoi chiamare Per raggiungere questo boss e combatterlo, dovrai raccogliere l’elenco dei materiali di cui abbiamo parlato sopra. Quindi, assicurati di averlo prima di fare qualsiasi altra cosa.

Dovresti sapere che Grigoire the Saint Galvnico è un boss che appare solo se stai giocando Il terzo e il quarto livello globale. Giocando su una di queste due difficoltà (e quando avrai già i materiali descritti), potrai viaggiare verso Nascondiglio di livello 75 “Sala dei Penitenti” Che si trova nell’arida regione steppa a sud della capitale, Qab Bardo, come potete vedere nella seguente mappa:

Raggiungi questo bunker e avanza attraverso di esso Accesso alla sala della Camera del Pentimento. In questo luogo puoi utilizzare gli oggetti trovati sull’altare illuminato per evocare Saint Gregoire Galvanist Inizia una battaglia Contro di lui

Suggerimenti per sconfiggere Gregoire Saint Galvinico

avere Maggiore probabilità di successo Quando si tratta di affrontare Gregoire il Santo Galvanico, di seguito ne condividiamo alcuni Suggerimenti di base Per tenere conto della tua battaglia:

Grigoire infligge principalmente danni da fulmine: Equipaggiati con una buona protezione da questo oggetto o usa un potente elisir per resistere ai fulmini.

Equipaggiati con una buona protezione da questo oggetto o usa un potente elisir per resistere ai fulmini. Gli attacchi di Gregoire: Possono essere evitati più facilmente posizionandosi sulla loro schiena.

Possono essere evitati più facilmente posizionandosi sulla loro schiena. Nella sala di combattimento: Fai attenzione ai pilastri elettrificati, dovrai schivare molto i loro raggi.

Oltre a quanto detto, ovviamente, non dimenticare di averlo Personalità ad alti livelli,Coopera con più giocatori, consuma Elisir e incenso prima della battaglia hanno anche una struttura perfetta.

Ricompense bottino Grigoire il Santo Galvanico

Se riesci a sconfiggere il boss Grigoire the Saint Galvnico, puoi aspettartelo Ottieni un pulsante di alta qualità per il tuo inventario. Di seguito vi mostriamo una tabella Potenziali premi con oggetti unici A Diversi tipi di personalità:

Adatto a tutte le categorie: Istinto pentito.

Istinto pentito. barbaro: Il capolavoro di Ramaldney, L’ira di Harrogath, Il giuramento degli antichi, Trance di battaglia e La mannaia del macellaio.

Il capolavoro di Ramaldney, L’ira di Harrogath, Il giuramento degli antichi, Trance di battaglia e La mannaia del macellaio. Sacerdote: La rabbia insaziabile, la tela del cacciatore, la luna crescente e la mannaia del macellaio.

La rabbia insaziabile, la tela del cacciatore, la luna crescente e la mannaia del macellaio. la strega: Bacchetta di Lam Essen, Pantaloni del Cuore di Gelo e Guanti dell’Illuminatore.

Bacchetta di Lam Essen, Pantaloni del Cuore di Gelo e Guanti dell’Illuminatore. una frode: La parola di Hakan, la comprensione dell’ombra e la potenza del vento.

La parola di Hakan, la comprensione dell’ombra e la potenza del vento. negromante: L’armatura del Bloodsmith, l’ululato dal basso e le volte della tomba vuota.

È importante notare questo Niente di tutto questo è garantitoPotresti essere fortunato e ottenerne uno, oppure no.

Oltre a quanto descritto, vale anche la pena aggiungere che sconfiggere Gregoire il Santo Galvaniano ti garantirà Possibilità ottenere Armatura cosmetica del Monte Atademons Quello che puoi vedere nell’immagine sopra è un oggetto cosmetico per la tua cavalcatura Esclusivo Chi è questo presidente?