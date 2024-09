Come faccio a sapere se il mio cane vuole spazio: questi sono i segnali secondo l’addestratore

(informazioni sull’immagine)

In molti casi è difficile da rilevare Segni di calma Espressa dai nostri animali domestici, fondamentale per conoscerne stati d’animo e bisogni. Gli animali usano questi gesti anche per indicare che non vogliono interagire o che si sentono insicuri.

Per questi motivi a Addestratore di cani Abbiamo condiviso i sottili e spesso fraintesi segnali di infelicità presenti negli animali domestici. Comprendere e rispettare i segnali di calma è essenziale per migliorare la relazione ed evitare così problemi in futuro.

Ad esempio, un cane, chi può Mostra i denti o ringhia Se un’altra persona se ne va, viene punita e probabilmente finirà per sopprimere quella comunicazione e scegliere di mordere direttamente in future situazioni simili. Invece, riconoscere questi segnali, invece di punirli, incoraggia un rapporto più sano con i membri più giovani della famiglia, dice. Dottor Green.

Addestratore di cani Cane stanco A toronto Usa i tuoi social network per diffondere la conoscenza del tuo settore. Per questo ha pubblicato un video su Instagram in cui spiega alcune regole di etichetta che i cani possono utilizzare per esprimere il loro disagio in determinate situazioni, che di solito vengono confuse con affetto o obbedienza.

Quindi, con l’immagine corporea del tuo cane, ho posto la domanda: “Il linguaggio del corpo del tuo cane appare così durante le interazioni?” Se è così, fermatiIl video con protagonista il pastore tedesco, RileyMostra come l’allenatore gli ha dato un piccolo abbraccio e un bacio sulla testa.

Tuttavia, il primo segnale che viene rilevato è quando il cane guarda il suo proprietario e gira immediatamente la testa dall’altra parte, avvertendolo del suo rifiuto. Poi, comportandosi come fanno molti proprietari, l’addestratore aggiunge in quel momento che “dopo averla baciata sul naso, Sbadiglio a causa dello stressche è immediatamente seguito da molte leccate di labbra.

L’addestratore spiega così ai telespettatori che questo è il momento in cui “la maggior parte delle persone pensa che il cane stia rispondendo al bacio, ma non è così”. Allo stesso modo, lo garantisce Baci lenti Le azioni di Riley sono una forma di pacificazione, nonché una cortese richiesta al suo proprietario di smettere di baciarla e di darle spazio.

Tuttavia, in questa occasione, la proprietaria, che non rispetta i confini del suo cane per insegnare un significato ai suoi seguaci, insiste deliberatamente per abbracciarla di nuovo. Di fronte a questa azione, il pastore tedesco mantenne la sua posizione Orecchie posteriori “Con lo sguardo da balena” e cerca di alzarsi per scappare.

Entrambi i cani e Gatti Usano segnali calmanti, anche se questi ultimi tendono ad essere più sottili. Inoltre, a seconda dell’educazione dell’animale o del modo in cui viene maneggiato, può finire con graffi o morsi, poiché anche questi piccoli si sentono a disagio e nervosi, secondo il sito americano “space”. Dottor Green. Tra questi segnali segnaliamo i seguenti:

Quando un cane si sente a disagio o insicuro di fronte a un altro cane, potrebbe percepirlo Annusa il terreno Completamente. Questo comportamento indica che il cane è occupato e non può prestare attenzione all’altro.

Posizione di gioco: Sebbene questa posizione sia solitamente un invito al gioco, può anche essere un segno di calma.

