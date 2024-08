Come fare in modo che WhatsApp legga i tuoi messaggi mentre guidi?

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo. In Colombia, secondo uno studio di Telefónica Movistar del 2022, l’80% della popolazione lo utilizza quotidianamente, e questa popolarità è in gran parte dovuta alla sua versatilità nell’invio di messaggi di testo, foto, video e altro ancora. Tuttavia, una delle maggiori preoccupazioni per gli automobilisti è la ricezione di messaggi durante la guida, che può rappresentare un grave rischio per la sicurezza stradale quando si tenta di leggerli. Fortunatamente, Esistono modi che consentono agli automobilisti di ascoltare ad alta voce i propri messaggi WhatsApp, mantenendo così la sicurezza sulla strada. Ecco come farlo su dispositivi Android e iOS, oltre che con alcune app di terze parti che potrebbero tornare utili.

Android Auto

accanto a, I comandi vocali possono essere utilizzati con Google Assistant per inviare e ricevere messaggi senza togliere le mani dal volante. Tutto quello che devi fare è dire “Ok Google”, seguito da “Leggi l’ultimo messaggio su WhatsApp”. Quindi l’Assistente Google riprodurrà il messaggio e ti darà la possibilità di rispondere senza dover toccare il dispositivo. Sebbene l’opzione per inviare direttamente messaggi vocali non sia ancora disponibile, puoi dettare la tua risposta, che verrà inviata come messaggio di testo.

L’Assistente Google riprodurrà il messaggio WhatsApp e ti darà la possibilità di rispondere senza toccare il dispositivo. | immagine: Immagini Getty

Apple CarPlay: assistente Siri per utenti iOS

Se hai un iPhone, Apple CarPlay è il miglior alleato per gestire WhatsApp durante la guida. Collegando il tuo iPhone alla tua auto e assicurandoti che Siri sia attivato, puoi utilizzare i comandi vocali per fare in modo che l’app legga ad alta voce i tuoi messaggi. Dì semplicemente “Ehi Siri, leggi il tuo nuovo messaggio WhatsApp” e Siri riprodurrà il contenuto del messaggio. Può anche chiederti se hai messaggi non letti e ti darà la possibilità di ascoltare e rispondere usando solo la tua voce. READ Ora puoi giocare in accesso anticipato a Speedstorm, Mario Kart con i personaggi Disney

Altre applicazioni

Sebbene Android Auto e Apple CarPlay offrano soluzioni integrate per ascoltare i messaggi WhatsApp durante la guida, non sono le uniche opzioni disponibili. Esistono molte app di terze parti che possono personalizzare ulteriormente questa esperienza.

1. Lettore di notifiche, SMS, e-mail, messaggi: Disponibile su Google Play, questa app è una delle app più complete per leggere ad alta voce i messaggi WhatsApp. Permette di configurare la lettura delle notifiche non solo di WhatsApp, ma anche di Telegram, Gmail e altre applicazioni. Inoltre, offre opzioni per regolare il volume, attivare la modalità privata o decidere se leggere i messaggi attraverso il sistema multimediale dell’auto o le cuffie Bluetooth.

Sebbene Android Auto e Apple CarPlay offrano soluzioni integrate per ascoltare i messaggi WhatsApp durante la guida, esistono molte app di terze parti in grado di personalizzare ulteriormente l’esperienza. | immagine: Foto tramite Getty Images

2. Udienza: Audify non solo legge ad alta voce i tuoi messaggi, ma traduce anche gli emoji in parole, indicando lo stato d’animo o cosa rappresenta il simbolo. È perfetto per chi cerca una soluzione semplice ed efficace, con la possibilità di configurare il sistema per evitare notifiche frequenti.

3. Notifiche vocali: Un’altra app gratuita per Android che permette di ascoltare i messaggi di WhatsApp senza dover smanettare con il telefono. Questa app è altamente personalizzabile e ti consente di regolare il suono delle notifiche, scegliere se ascoltarle tramite l’altoparlante, le cuffie o il sistema vivavoce dell’auto e persino identificare le chiamate in arrivo.

4. Lettore di messaggi: Questa app è particolarmente utile per chi cerca una soluzione semplice e veloce. Collegando il tuo cellulare al Bluetooth dell’auto potrai ascoltare i messaggi direttamente dagli altoparlanti dell’auto. Puoi anche impostare l’app in modo che legga solo il nome del mittente, anziché l’intero messaggio, oppure disattivare le notifiche per le chat di gruppo. READ I display progettati da Apple porteranno i microLED sull'iPhone. Prima di vederlo sull'Apple Watch Ultra 2024