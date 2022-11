Come fare l’amico invisibile tramite WhatsApp

Il Whatsapp Non fare nessun post per fare un regalo all’amico invisibileTuttavia, esiste un’app di terze parti che invia inviti a detta piattaforma di messaggistica istantanea.

Secret Santa 22 è l’opzione più consigliata per creare e creare nuvole. specialmente, Gli interessati dovranno prima scaricare un file app Babbo Natale segreto 22Quindi, verrà creato un gruppo per aggiungere i partecipanti e verrà indicato anche il prezzo massimo del regalo insieme alla scadenza.

L’app ha una versione gratuita e una versione a pagamento per aggiungere un’eccezione nella scelta di chi può darla a chi. D’altra parte, quando tutto sarà pronto e pronto, sarà necessario Fai clic su Condividi e seleziona l’opzione per inviare l’invito tramite WhatsApp.

Questo invito avrà un codice e un link Agli utenti di scaricare un file app E per unirsi al gruppo, per questo, tutti dovranno cliccare su Chi mi ha toccato per vedere il nome.

Secret Santa 22 è Disponibile in Android E il iOS.

Iscriviti con noi le notizie E ricevi le ultime notizie sulla tecnologia nella tua e-mail.