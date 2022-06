Come fare le valigie per sfruttare al meglio lo spazio e stropicciare i vestiti il ​​meno possibile

Non è una scienza esatta, ma la verità è che buon pacchetto (in modo che tutto ciò di cui hai bisogno entri e i vestiti non si stropiccino alla destinazione) è un’arte che poche persone hanno padroneggiato alla perfezione. Se sei una di quelle persone che pensano solo a quando preparare i bagagli, che non sanno mai cosa indossare quando sono in vacanza perché non stavano bene con quello che hanno portato o che semplicemente riempiono la borsa “per ogni evenienza ..”, questo suscita il tuo interesse.

Dalla mano di un organizzatore professionista ti offriamo Suggerimenti di base per farlo bene.

Come preparare una borsa estiva.Juan Carlos de Marcosdanno

1. Gli organizzatori di borse ti rendono facile

Potrebbero essere il grande sconosciuto, ma la verità è che Organizzatori di bagagli aiuta a Tieni la borsa in ordine per tutto il viaggioUna cosa molto comoda e pratica per qualsiasi viaggiatore, anche il più ordinato!

L’esperto ci ricorda nell’ordine: “Puoi farlo in due modi: per gruppiPerfetto per viaggi brevi in ​​cui puoi riporre un look completo in ogni organizer o Secondo il tipo di abbigliamento (Uno per i pantaloni, uno per i vestiti…), molto comodo per i lunghi viaggi”. In ogni caso, usa le pieghe verticali per rendere i tuoi vestiti più compatti e risparmiare spazio.

Questo metodo di applicazione non è adatto a tutti i capi perché in alcuni casi si stropicciano maggiormente. Asso, salva Arrotolato o piegato verticalmente Intimo, camicie, jeans, pantaloni di cotone e maglie. allo stesso tempo piega tradizionale È meglio per indumenti più rigidi come camicie, giacche, pantaloni eleganti e gonne.

2. Quale borsa scegli in base ai giorni in cui viaggerai e al mezzo di trasporto?

secondo Trasferimento:

Viaggiare in macchina: Le migliori borse bianche, in pelle o in tela, non si rovinano e sono molto pratiche.

Le migliori borse bianche, in pelle o in tela, non si rovinano e sono molto pratiche. Viaggia in aereo o in treno. Le borse rigide sono più resistenti agli urti e al trasporto.

Dipende da Durata del volo:

fine settimana: Limitati a una borsa piccola o uno zaino di medie dimensioni. Che tu ci creda o no, basta.

Limitati a una borsa piccola o uno zaino di medie dimensioni. Che tu ci creda o no, basta. Una settimana: I bagagli da cabina sono la scelta migliore. Anche se è difficile da credere, se scegli bene i vestiti e li pieghi verticalmente, tutto ciò di cui hai bisogno per 7 giorni si adatterà. Il supporto della valigia sarà fondamentale (in ogni caso) per la distribuzione dei bagagli. In esso, l’opzione ideale sarebbe portare oggetti di valore e tutto ciò che vogliamo a portata di mano durante il viaggio.

I bagagli da cabina sono la scelta migliore. Anche se è difficile da credere, se scegli bene i vestiti e li pieghi verticalmente, tutto ciò di cui hai bisogno per 7 giorni si adatterà. Il supporto della valigia sarà fondamentale (in ogni caso) per la distribuzione dei bagagli. In esso, l’opzione ideale sarebbe portare oggetti di valore e tutto ciò che vogliamo a portata di mano durante il viaggio. Più di 15 giorni: Scegli una borsa media. In questo caso, l’idea è quella di incorporare più vestiti che indossiamo da una settimana, ma la chiave è il lavaggio. Dopo 7 giorni dal mettere la lavatrice in hotel o presso la lavanderia automatica più vicina, si risolve di portare con sé una valigia ingombrante e difficile da trasportare.

Tutte le chiavi del successo con la tua borsa quest’estate.Juan Carlos de Marcos

3. Borsa da viaggio

Per iniziare, devi fare Scegli il modello appropriato E qui Paloma Pou è assertivo: “Consiglio di sceglierne uno con gancio (e se si può girare ancora meglio). Questo sarà molto pratico quando arriveremo al bagno di un hotel o di una casa con un piccolo spazio per riporre le cose Riaggancieremo e sarà tutto a portata di mano”.

Un’altra idea confermata dall’esperto in ordine è la seguente: “La cosa migliore Riempi piccoli contenitori Uno dei prodotti che utilizziamo quotidianamente. Se ti piace una crema per il viso, perché usarne un’altra quando sei in vacanza? “Quindi, se stai raccogliendo campioni di cosmetici per queste occasioni, puliscili e buttali via.

4. Cosa devo fare con i vestiti sporchi?

Quando abbiamo finito la vacanza, lo era vestiti sporchi Di solito il motivo principale per Non chiuderebagaglio Tornare a casa. Pertanto, non deve essere riposto in alcun modo in un sacco per la biancheria, deve essere piegato in modo da occupare molto meno spazio. Consiglio di utilizzare i file Sacchetti in tessuto per indumenti sporchi Dove possiamo metterlo in lavatrice e sudare più della plastica. Se usi un sacco della spazzatura, l’odore migliore”, spiega l’esperto dell’organizzazione.

5. Altri consigli che ti aiuteranno a sistemare la tua valigia in questa vacanza

La borsa non è condivisa. Ognuno il suo. Come per gli armadi, rispettare questo spazio significa che ciascuno può mantenere il proprio ordine indisturbato e senza essere giudicato dall’altro.

Ognuno il suo. Come per gli armadi, rispettare questo spazio significa che ciascuno può mantenere il proprio ordine indisturbato e senza essere giudicato dall’altro. Inizia presto a fare le valigie. In questo modo puoi mettere l’ultima lavatrice con i vestiti che ti servono o che vuoi portare via, e avrai tempo per stirare o anche acquistare un accessorio che ti serve ancora.

In questo modo puoi mettere l’ultima lavatrice con i vestiti che ti servono o che vuoi portare via, e avrai tempo per stirare o anche acquistare un accessorio che ti serve ancora. Preparazione di gruppi di capsule Per ogni giorno o per ogni piano. Inoltre, se rimani con due o tre colori, ti assicurerai che tutto sia collezionabile e potrai combinarlo. Una sciarpa, una collana o una cintura possono essere la chiave per rendere diversi due look molto simili.

Per ogni giorno o per ogni piano. Inoltre, se rimani con due o tre colori, ti assicurerai che tutto sia collezionabile e potrai combinarlo. Una sciarpa, una collana o una cintura possono essere la chiave per rendere diversi due look molto simili. Dovrebbe essere tutto ciò che includi nella tua borsa funzione specifica . Semplifica e dimentica “per ogni evenienza” che aiuta molto poco nel processo.

. Semplifica e dimentica “per ogni evenienza” che aiuta molto poco nel processo. rimpicciolire : Ora che hai capito tutto, e se provi a ridurlo a un terzo o mezzo?

: Ora che hai capito tutto, e se provi a ridurlo a un terzo o mezzo? I vestiti che occupano di più Oppure, se è più pesante, è l’ideale da indossare in viaggio perché libera molto spazio all’interno della borsa.

