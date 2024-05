Come funziona adesso – Telemundo Miami (51)

La prossima volta che visiti il ​​Sam's Club, potresti trovare qualcosa di completamente diverso: non dovrai aspettare in fila per controllare la ricevuta.

Al contrario, tutto quello che devi fare è passare sotto una grande porta blu che scansionerà il tuo carrello.

Tecnologia È già operativo in 120 supermercati Dal Sam's Club negli Stati Uniti e dovrebbe essere pronto in tutti i 600 negozi entro la fine dell'anno. Lo strumento viene utilizzato per garantire che i membri abbiano pagato tutti gli articoli nei loro carrelli degli acquisti, senza la necessità che un dipendente controlli le ricevute di acquisto prima di pagare.

Come funziona? Negozio all'ingrosso Annunciato di recente Che introduce una nuova tecnologia sviluppata con l'intelligenza artificiale per fornire un'esperienza di pagamento più rapida e semplice.

In una “applicazione unica” dell’intelligenza artificiale e della tecnologia di visione artificiale, i clienti possono semplicemente passare sotto una grande porta blu per scansionare gli acquisti. Telecamere e sensori catturano immagini dei singoli articoli all'interno del carrello e verificano l'acquisto istantaneamente e in tempo reale.

Questo cambiamento arriva in risposta al feedback dei membri che affermano che i tempi di attesa alla cassa (in particolare durante i periodi di punta) sono un punto debole nell'esperienza di acquisto.

“Questo è ciò che fa meglio Sam's Club: ascoltare il feedback dei membri, mettere le loro esigenze al centro di tutto ciò che facciamo e quindi applicare le innovazioni digitali per offrire un'esperienza leader del settore”, ha affermato Chris Nicholas, CEO di Sam's Club.

“Siamo costantemente alla ricerca di modi per rendere Sam's Club il luogo di iscrizione più conveniente e continueremo a dare priorità all'utilizzo della tecnologia per fornire un'esperienza davvero distintiva e piacevole per i nostri membri”, ha aggiunto.

I dipendenti che controllavano le ricevute degli acquisti mentre visitavano Sam's Club ora potranno concentrare nuovamente il loro tempo sull'aiutare i clienti.

La società ha dichiarato di voler “rapidamente scalare” la tecnologia a quasi 600 negozi entro la fine del 2024.