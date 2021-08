Come funziona la pubblicità su Tinder?

Tinder è Un’app di incontri Con il maggior numero di utenti in tutto il mondo. Dopotutto, è un’app che funziona in modo simile a un social network, nel senso che si tratta di trovare qualcuno con gusti simili per un appuntamento. Metti mi piace su Facebook o tic toc, Tinder lei proprio sistema pubblicitario, di cui le aziende possono usufruire per migliorare la propria visibilità.

Tinder consente alle aziende di incorporare i propri annunci da Google Ads o Facebook Ads.

Con una media di 50 milioni di utenti, di età compresa tra 18 e 34 anni, Tinder è un’app con un gran numero di Pubblico molto ben divisoA seconda dell’età e degli interessi. Inoltre, non ci sono ancora molte aziende che utilizzano il sistema di annunci Tinder, quindi le aste pubblicitarie sono abbastanza convenienti. Inoltre, a differenza di altre piattaforme Tinder, l’utente deve interagire con l’annuncio, sia per farlo “scorrere” e vedere l’offerta, sia per ignorarlo.

Come funzionano gli annunci di Tinder?

Su Tinder, gli annunci funzionano esattamente con le stesse dinamiche dei profili. L’annuncio viene visualizzato sullo schermo e l’utente dovrà ‘passare’ a destra per saperne di più sull’offerta oa sinistra per ignorarla. Ciò significa che, a differenza di altre reti e piattaforme, gli utenti devono interagire con l’annuncio con un sì o un sì, il che rappresenta un enorme miglioramento in termini di numero di impressioni che riceveranno.

Prima di tutto, questo è possibile Acquista spazi pubblicitari diretti Attraverso Match Media Group, che pubblica anche annunci per altre piattaforme di incontri come Hinge, Match o OKCupid.

Tuttavia, il modo migliore per farlo è tramite il software Annunci Google e Annunci Facebook Verrà mostrato su Tinder a tutti gli utenti che non hanno acquistato la versione senza pubblicità.

Nel caso degli annunci Facebook, una volta creata la campagna pubblicitaria con regolarità, quando lo strumento chiede quale sarà il posizionamento degli annunci, deve essere selezionata l’opzione “Rete di pubblico”. Al suo interno è possibile trovare una serie di app in cui possono essere mostrati annunci, basta selezionare “App di incontri” e sotto questa opzione scegliere Tinder.

In Google Ads, dopo aver terminato la creazione della campagna, quando lo strumento richiede il posizionamento dell’annuncio, devi selezionare l’opzione “App” e al suo interno su Tinder.

Suggerimenti per gli annunci di Tinder

Contenuto visivo: Tinder è una piattaforma visiva, quindi gli annunci dovrebbero contenere immagini o video che attireranno fortemente l’attenzione degli utenti.

Aiuta il pubblico nei loro appuntamenti: L’obiettivo di Tinder è trovare un partner, quindi gli annunci dovrebbero concentrarsi su come il prodotto o servizio pubblicizzato aiuta gli utenti nella loro vita amorosa. Ad esempio, un’azienda vinicola potrebbe offrire l’opportunità di partecipare a una degustazione di vini per due o un ristorante potrebbe organizzare una cena romantica.

Crea messaggi appropriati: I messaggi FOMO (paura di perdersi) funzionano bene su Tinder. Si tratta di creare urgenza, suscitare la curiosità degli utenti e invitarli a saperne di più sul prodotto o servizio.