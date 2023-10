Come generare immagini AI gratuitamente con Bing | Stile di vita

OpenAI si è distinta con i suoi strumenti di intelligenza artificiale prima e dopo. Da un lato abbiamo ChatGPT, ma hanno anche altre soluzioni impressionanti. E Se vuoi creare immagini AI gratuitamente, sappi che DALL-E è già integrato in Bing.

Microsoft ha collaborato con OpenAI per potenziare il proprio motore di ricerca, al di fuori di Windows. E fanno sì che Bing inizi a suonare sempre più forte. Le ragioni non mancano. È vero che ChatGPT-4 è a pagamento, così come devi pagare per utilizzare DALL-E, il suo strumento di creazione di immagini AI. Ma con il motore di ricerca di Microsoft puoi farlo gratuitamente.

È così facile creare immagini generate dall’intelligenza artificiale tramite Bing

Soprattutto, per utilizzare il nostro modello di generazione di immagini AI, non devi pagare nulla o sottoscrivere abbonamenti complicati. Tutto quello che devi fare è identificarti con il tuo nome utente e password Microsoft e accedere a Bing.

Come vedrai nell’esempio sotto queste righe, Volevo creare la copertina di questo articolo con un’immagine generata dall’intelligenza artificiale. Quindi, dopo essermi presentato al mio account Microsoft, sono andato nella sezione chat di Bing e ho indicato quanto segue:Crea un’immagine che mostri una stanza semibuia, con una grande finestra in una giornata piovosa. Attraverso la finestra vedrai alcune montagne con grandi lettere bianche di Hollywood che dicono “SMARTLIFE”.

Una volta inviata la richiesta, Vedrai che Bing impiega un po’ di tempo per elaborare il tutto. Per prima cosa ti dice per cosa verrà creata l’immagine, oltre a darti alcune informazioni. Poco dopo appariranno quattro immagini in totale, così potrai scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Come puoi vedere nelle immagini create, i risultati sono stati molto buoni. Quindi, sia che tu voglia usarlo per lavoro o per il tempo libero, le capacità dell’intelligenza artificiale di generazione di immagini di OpenAI lo rendono un’opzione eccellente da considerare. particolarmente Sapere che l’utilizzo del motore di ricerca Bing è completamente gratuito.

Ovviamente c’è ancora molta strada da fare per ottenere risultati più salutari, soprattutto quando si creano le mani, ad esempio, ma è chiaro che le immagini generate dall’intelligenza artificiale sono qui per restare. E DALL-E 3 sarà uno dei principali protagonisti.