Come gioca Piero Hincapi, il nuovo booster del Bayer Leverkusen? | Ecuadoriani all’estero | Gli sport

Il difensore ecuadoriano ha firmato fino al 2026 con i tedeschi e ha chiuso la sua firma a 8 milioni di euro.

Un fiero difensore centrale mancino, con la capacità di spingere la palla per guadagnare metri, con una visione per costruire il gioco dal basso e la capacità di giocare in aria in entrambe le aree, è una delle più grandi tentazioni per qualsiasi squadra che appartiene all’élite del gioco Per quanto riguarda il suo scopo.

il Bayer Leverkusen, massima serie in Germania (Bundesliga), ha già formato la sua squadra in questo mercato; E sta per Piero Hincapi . ecuadorianoL’ex giocatore argentino, Talleres de Cordoba, si è allenato presso il club ecuadoriano Independiente del Valle.

La sua grande partecipazione all’U-17 sudamericana della CONMEBOL nel 2020, essendo il capitano di quel gruppo guidato da Javier Rodriguez, ha attirato l’attenzione di molti club sudamericani ed europei, ma Hincapi ha deciso di optare per Talleres. Al termine della firma, Andres Fassi, capo della squadra gaucho, ha reso omaggio al difensore.

“Piero Hincape è il miglior giovane difensore (classe 2001) dell’America Latina. Ha sottolineato in quel momento che ha caratteristiche simili a quelle di Medina in termini di velocità e tecnologia.

Al T ha giocato 22 partite, sei delle quali nella fase a gironi della Copa Sudamericana 2021.

È un ragazzo con personalità. Non ha paura della responsabilità di assumere la squadra e assumere il ruolo di prima punta della sua squadra.

E non solo questo. Alla breve età di diciannove anni, suona con una calma sorprendente, come se avesse fatto molta strada in prima classe. Per questo motivo, gli è bastata una partita per conquistare la posizione di partenza in La scelta dell’Ecuador di Gustavo Alfaro. In seguito, ha giocato cinque partite nell’ultima Copa America.

Di fatto, Rudy FullerLa leggenda della nazionale tedesca, vincitrice del Mondiale 1990 in Italia, e attuale direttore sportivo del Bayer 04, ha evidenziato la designazione di Hincapié riferendosi a un giocatore che “può raggiungere un livello assoluto più alto”.

“Hincapi è un giocatore di grande talento e ha la capacità di potenziare istantaneamente la nostra squadra E questo allo stesso tempo Puoi migliorare ulteriormente e raggiungere un livello più alto in assolutoLe parole del leader sono state in un’intervista al canale del club.

“(Piero) è un esempio, perché stiamo parlando di un ragazzo che si sacrifica molto e che ha lottato tanto per le cose che aveva. È un messaggio per tutti quelli che giocano a calcio in Ecuador, che a volte il sacrificio ha il suo ricompensa e che indossare la maglia della nazionale può portarli in un posto completamente diverso da quello che sognavano”, ha detto Alvaro in una conversazione con i media, sottolineando i tempi difficili che Hincapié ha attraversato per diventare un professionista.

Un centrale con profilo sinistro è molto raro nell’élite, a maggior ragione se il giocatore ha più caratteristiche che esaltano le prestazioni calcistiche della squadra. La conferma darebbe molto di cui parlare sull’antico continente. (Dottoressa)