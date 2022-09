Come giocare a FIFA 23 per 10 ore a 1 euro prima che venga messo in vendita

FIFA 23 è uno dei giochi più attesi ogni anno una volta iniziata la stagione calcistica. EA Play ha lanciato una promozione in cui puoi giocare PS5e PS4 e Xbox Series X | S e Xbox One per 10 ore Paghi solo un euro. Una promozione molto acclamata tra gli appassionati di videogiochi. Perché devi ricordare che questo sarà l’ultimo gioco FIFA di EA Sports prima di passare nel 2024 al suo nuovo nome, EA Sports FC.

Ma non lo sarà nemmeno 27 settembre3 giorni prima che il videogioco fosse ufficialmente messo in vendita, Quando posso provare FIFA 23 per la prima volta. Per soli 99 centesimi, puoi accedere a tutti i contenuti e alle modalità di gioco senza restrizioni. Ma affinché tutti gli sviluppi rimangano memorizzati nel profilo di ciascun utente, sarà necessario acquistare la versione completa una volta terminato il periodo di prova. È comune in EA Play che gli utenti desiderino di più e decidano di acquistare la versione completa.

Come pagare 99 centesimi per poter giocare

Per goderti lo spettacolo, devi avere accesso a EA Gioca in modalità baseabbonamento personalizzato al catalogo video gioco. Il suo prezzo è solitamente di 3,99 euro, ma l’azienda nordamericana ha temporaneamente abbassato il prezzo. Fino al 30 settembre Puoi affittare un mese per solo € 1, indipendentemente dal fatto che tu fossi già membro.

Ma come dicevamo, questo prezzo scontato è solo per le console familiari PlayStation e Xbox. Perché il prezzo dell’abbonamento è in Il prezzo del PC è ancora 3,99 euro. Anche se ha anche i suoi vantaggi, come chi attiva l’abbonamento per PC tramite esso L’originale, chiamato EA PlayProPotresti Gioca senza limiti di tempo Tra il 27 e il 30 settembre. Inoltre, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate ottengono l’accesso gratuito a EA Play all’interno del servizio.

È necessario tenere presente che il servizio Abbonamento EA Play Si rinnova automaticamente e che dal 1 ottobre la quota tornerà a 3,99€. Ecco perché se non vuoi continuare con questo, accedi alle impostazioni Disattiva il rinnovo automatico

Novità su FIFA 23

Per un videogioco, la bella novità di FIFA 23 è questa Le squadre femminili possono essere selezionate per la prima volta, Sebbene non tutti siano disponibili, saranno disponibili solo due dei campionati più forti, come la Barclays Women’s Premier League e l’Arkema, ma non la Spanish League o la Champions League. Il calciatore del Chelsea Sam Kerr appare sulla copertina globale della “Ultimate Edition”, insieme a Kylian MbappéDa Parigi Saint Germain.

Hanno anche annunciato che nei successivi aggiornamenti concederanno l’accesso senza costi aggiuntivi Coppa del Mondo femminile Nuova Zelanda 2023, Così come il maschile che festeggia Qatar a fine 2022. E altre notizie simili gioco incrociatoE il Miglioramenti alla modalità Carriera E nuove meccaniche di gioco. In totale, più di 19.000 calciatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati.

Inoltre, Electronic Arts ha fornito un file Tecnologia HyperMotion 2, Una versione migliorata dell’animazione del gioco che cerca di stabilire “un nuovo standard per un gameplay realistico e coinvolgente sul campo”.