Come guardare in diretta i Game Awards 2022: programma e premi in palio

Un altro grande evento nel mondo dei videogiochi del 2022 è Premi di gioco. Jeff Kelly Hai già preparato il tuo evento per un remake con molti nomi adatti come Anello Elden anche Dio della guerra Ragnarok.

Premi di gioco Inizierà tra poche ore, quindi è tempo di una revisione finale prima che il toro ci prenda. Troverai nelle seguenti righe Tutto quello che ti serve per assistere in diretta alla cerimonia di premiazione e a tutti i suoi annunci.

Questi sono i migliori accessori da acquistare se hai già una PlayStation 5 e vuoi ottenere il massimo da essa. Vedi elenco

Programma, durata e streaming dei The Game Awards 2022

L’evento avrà inizio alle 01:30 (ora della penisola spagnola) all’alba Venerdì 9 dicembre. L’evento è noto Durerà meno della cerimonia dell’anno scorsoNello specifico, 45 minuti in meno. Questo ci lascia I Games Awards 2022 dureranno due ore e mezzaIntorno a.

Durante tutto questo tempo potremo conoscere tutti i vincitori tra i nominati per ogni categoria e anche Verranno fatti annunci importanti e “prime mondiali”. Da Jeff Kelly relative alle versioni future. È tempo di essere consapevoli di tutte le novità in offerta.

Per questo, molti collegamenti sono stati pubblicati su Guarda l’evento in diretta. Il canale ufficiale di Youtube dei The Game Awards trasmetterà anche l’intera cerimonia contrazione. Puoi anche seguirlo sui social network come Cinguettio anche instagram. E ovviamente a Hobby Consolas ti diremo tutto ciò che è nuovo e conosciuto.

Preparati per i The Game Awards 2022 con il nuovo festival beta su Steam

Ricompense che puoi guadagnare guardando The Game Awards 2022

Twitch è tornato con fantastici regali da riscattare per gli spettatori di Twitch. Se stai guardando qualcuno queste Canali selezionati Puoi vincere un codice se guardi la trasmissione per 1 ora fino a esaurimento scorte.

per Riscatta i codici premio Dovresti andare su Epic Games Store, Warframe o Steam, per ogni evenienza Culto dell’Ariete. Premi già dettagliati:

Autunno ragazzi : manifestazione di collaborazione non annunciata del gioco

: manifestazione di collaborazione non annunciata del gioco Eredità canaglia : un gioco completo per l’Epic Games Store

: un gioco completo per l’Epic Games Store la guerra : Lucra Syandana e il Booster di affinità di 3 giorni

: Lucra Syandana e il Booster di affinità di 3 giorni Tra di noi : La pelle di Jeff Keighley nel gioco

: La pelle di Jeff Keighley nel gioco sefu : un codice per passare alla versione deluxe del gioco sull’Epic Game Store

: un codice per passare alla versione deluxe del gioco sull’Epic Game Store Culto dell’Ariete: 3 skin dei seguaci di Twitch Emote

Anche se non è l’unica cosa, come puoi farlo anche tu Ottieni uno Steam Deck da 512 GB ogni minuto durante la trasmissione dei The Game Awards. Valve ha recentemente rilasciato tutti i dettagli di questo enorme omaggio.

Sei curioso di vedere cosa hanno preparato gli organizzatori dell’evento? Su chi scommetti su GOTY? Le aspettative saranno soddisfatte? Anello Elden S Dio della guerra Ragnarok? Quali nuovi annunci verranno svelati in questa nuova edizione dei The Game Awards? Ne avrai uno superficie del vapore?