Come guardare la finale argentina

Ti spiegheremo Tutte le opzioni che devi guardare in 4K Finale di Coppa del Mondo Qatar 2022. Questo è il capitolo finale di questa emozionante competizione che si svolgerà oggi, domenica 16:00 Dalla penisola spagnola, sono le 15:00 alle Isole Canarie. Argentina e Francia saranno le due squadre che si affronteranno per vincere il titolo.

Hai molti modi per alimentare Guarda la Coppa del Mondo, ma se vuoi farlo nella migliore qualità possibile, le opzioni sono ancora tre. In tutti questi casi avrai bisogno Televisore compatibile Con questa qualità dell’immagine, e se vuoi massimizzare l’esperienza, puoi farlo Calibra la tua TV per guardare la Coppa del Mondo Adattato alle caratteristiche di guardare il calcio.

Utilizzo DTT 4K UHD

La prima scelta per guardare la Coppa del Mondo in 4K è gratuita, e lo è Sintonizzati su un canale TVE UHD, creato da RTVE appositamente per trasmettere le partite della Coppa del Mondo in questa qualità. per accedere al canale Devi resettare DTTe in Fondamenti di Xataka Lo abbiamo già chiarito Processo passo dopo passo per farlo.

Puoi anche optare per la sintonizzazione manuale, un processo in cui devi cercare il canale UHF che accompagna questa serie 4K. in questo articolo Hai canali UHF che devi cercare per contea in cui vivi.

Oltre a una TV compatibile con la qualità 4K HDR, un’altra condizione necessaria per la sintonizzazione dei canali è che la tua TV abbia un sintonizzatore DVB-T2, ovvero lo standard che rappresenta l’evoluzione dell’attuale DVB-T utilizzato dal DTT. Se non riesci a impostare il canale TVE UHD, in questo articolo Spiegheremo le possibili cause e il modo per risolverle, anche se se si tratta dell’antenna, temo che oggi non potrai fare nulla.

Puoi usare l’obiettivo globale

Un’altra opzione in cui puoi vedere la qualità 4K finale è attraverso la piattaforma obiettivo globaleTutte le partite del torneo sono state trasmesse con un unico pagamento di 20 euro. Se non ti sei precedentemente iscritto a questo canale, saranno comunque 20€ per guardare l’ultima partita rimasta, dopodiché il servizio scomparirà, quindi sta a te valutare quanto vale.

Puoi guardare la partita con questo servizio sul suo sito ufficiale www.golmundial.com, su Android e iOS, le app Amazon Fire Stick e Android TV e le app ufficiali per Samsung e LG Smart TV. Quello che dovresti sapere è che La qualità 4K è disponibile solo nell’app TVdove Puoi scegliere tra questa qualità o 1080p.

Anche in Movistar +

Infine, Pagano anche i clienti Movistar + Potrai guardare la finale in 4K. Ma non tutti, ma chi si abbona ai pacchetti può farlo lega anche Tutto il calcioAttraverso il suo canale Gol Mundial UHD su uno qualsiasi dei suoi canali, al numero 443 o al numero 444.

Quello che dovresti sapere qui è che oltre a contrarre questi pacchetti e ottenere una TV compatibile con 4K, dovrai anche ottenere l’arredamento UHD dell’azienda. anche, Puoi solo guardare la partita dal vivo in 4KPoiché se utilizzi l’opzione per guardare i programmi degli ultimi 7 giorni, li vedrai semplicemente in qualità HD.