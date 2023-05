Come i Cardinals possono controllare il Draft NFL 2024

Josh Winfuss e Jordan ReedLettura: 8 minuti.

Con una grande quantità di capitale pilota per il prossimo anno, l’Arizona potrebbe essere al posto di guida in soli 12 mesi.

Non importa come va la stagione Cardinali dell’ArizonaAvrai molte opportunità per riconfigurare la tua squadra durante il gioco Draft NFL 2024nel mese di aprile.

Per il momento il basi Possiedono 11 scelte al draft entro il 2024, di cui due al primo turno, una al secondo e due al terzo. Per coloro che continuano a contare a casa, ce ne sono sei tra i primi 100 lavori. Arizona Ho una scelta al primo giro Houston Tx 2024 – tra le altre scelte – nella bozza della scorsa settimana, quando Texas È passato dal n. 12 al n. 3 del basi Per determinare la parte posteriore esterna Will Anderson jr. A Alabama.

Cosa potrebbero diventare quelle scelte, soprattutto al primo turno? se è Progetto 2024 Si svolge come previsto nelle scommesse sportive Caesars in base alle loro quote capovolte energiaIL basi Possono controllare la cima del draft con le scelte n. 1 e n. 2 complessive. IL basi E Texas Ha le probabilità di vincita più lunghe energiaE da loro non ci si aspettano buone campagne in questo senso Arizona Puoi finire con i primi due posti nell’ordine delle selezioni.

Gli Arizona Cardinals stanno subendo una ricostruzione del roster che probabilmente richiederà più di una stagione. Icona Sportswire tramite Getty Images

Quindi ogni volta che perdono basi –e il Texas– Nel 2024, la conversazione passerà rapidamente a ciò che è in gioco il prossimo aprile. Fino a prova contraria, il primo premio del draft successivo sembra essere il quarterback USCE Caleb williamsora gestito dall’ex capo allenatore del basiE Scogliera Kingsbury, Sarcasticamente. Ecco il problema: file basi Hanno un quarterback, un ottimo giocatore, dentro Keller Murrayche si sta riprendendo da uno strappo al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e potrebbe non essere pronto per iniziare la prossima stagione.

Discuteranno, speculeranno e anticiperanno il futuro Murray Con ogni passaggio che lancia e ogni corsa che fa.

Reporter basi A ESPNe Josh Winfuss, analista bozza nfl A ESPNJordan Reed, discussione del caso Murray Per la campagna 2023, il suo futuro è con basie le sue prospettive Arizona Devi studiare entro il 2024.

Dove stanno ricostruendo i cardinali dopo la bozza del 2023?

Con la bozza di quest’anno nello specchietto retrovisore, è molto chiaro che si tratta di un progetto GM di almeno due anni. Monty Ossenfurt E l’allenatore Jonathan Gannon per costruire il modello che vogliono. Hanno usato il libero arbitrio per aggiungere soluzioni rapide in situazioni di necessità in passaggi veloci, guardalinee offensivi, ricevitori larghi e running back. Questo è stato rafforzato quando Ossenfurt Non ha consegnato contratti più lunghi di due anni. per tutta la bozza, basi Hanno continuato a ricoprire le stesse posizioni di cui avevano bisogno, incluso investire in una scelta al primo turno sulla linea offensiva Parigi Johnson jr A Stato dell’Ohio. Hanno arruolato nove giocatori, di cui quattro tra i primi 100.

Arizona Ha aggiunto alcuni giovani talenti interessanti, ma le pulizie del roster di solito richiedono più di una stagione.

Ma questa è la cosa con la ricostruzione basi: se il ricevitore è largo André Hopkins Non trafitto è un crimine basi Potrebbe essere migliore del previsto. La sua presenza potrebbe non portare a molte vittorie, ma l’attacco dovrebbe essere competitivo, soprattutto al suo ritorno. Murray. – Winfoss

Qual è l’ultimo colpo? Murray Quali sono le tue aspettative per il 2023?

I Cardinals saranno disposti a dire addio a Kyler Murray, dopo una massiccia estensione del contratto? Immagini AP

Gannon Ha detto che la settimana precedente per redigerlo Murray Ha fatto un passo avanti nella sua guarigione. “Sta procedendo bene”, ha detto. Gannon tramite il podcast “PHNX’s Cardinals”.

Murray Lavora e si riabilita in strutture basi In TempeE ArizonaDopo essere stato operato il 3 gennaio. probabilmente Murray Tornerà prima o poi nella campagna 2023, la domanda è quando. Non c’è una data fissa per il suo ritorno Kingsbury Ha detto il giorno dopo l’intervento Murray che il quarterback “molto probabilmente” non tornerà per l’inizio della stagione 2023. Gannon Ha detto il 23 febbraio che Murray Stava andando “nei tempi previsti” nella sua riabilitazione, ma la squadra non lo ha portato indietro finché non hanno saputo che era al 100%. idea che Murray Potrebbe saltare l’intera stagione che ha perso negli ultimi mesi.

Ossenfurt E Gannon Lo hanno detto in più occasioni Murray È un quarterback e stanno aspettando pazientemente che guarisca. Sono stati diligentemente impressionati Murray Nel loro recupero, nessuno di loro ha suggerito che il futuro Murray Con la franchigia a rischio. – Winfoss

Che aspetto ha il contratto? Murray Per il 2024 e oltre?

Da un punto di vista finanziario, se — che è un enorme se — lo era basi Vogliono sbarazzarsi della proroga di cinque anni che hai firmato Murray a luglio a $ 230,5 milioni, potrebbe essere troppo tardi.

Murray Ha ricevuto un bonus opzionale di $ 36 milioni il primo giorno dell’anno di campionato 2023 a marzo. e 35,3 milioni di dollari garantiti del suo stipendio base per la stagione successiva. Non hai fondi garantiti dopo il 2025.

Ma, a partire dal 2024, la sua cifra per il tetto salariale è astronomica, così come la commissione sui soldi morti che dovrà sostenere Arizona in condizioni di taglio Murray. Secondo Over the Cap, il numero Murray Nel 2024 le sue spese per il tetto saranno di $ 51,857 milioni e le sue spese per denaro morto saranno di $ 81,5 milioni. IL basi Perderebbero $ 64,9 milioni in denaro contro il limite, piuttosto che risparmiare qualcosa, se il giocatore se ne andasse.

Nel 2025, nonostante non abbia soldi garantiti, l’impatto sul tetto salariale Murray fino a $ 45,6 milioni, ma le sue commissioni finanziarie scendono a $ 33,2 milioni e Arizona Avrebbe risparmiato 12,4 milioni per il cap se avesse detto addio. – Winfoss

Cosa ci vorrà perché i Cardinals entrino a centrocampo nel 2024?

Murray Ti è rimasto un bel po’ di denaro garantito, qualcosa che probabilmente ti impedirà di farlo Arizona Fai passi avanti rispetto alla campagna 2024. E non dimentichiamo: Murray Ha giocato a livello di élite in questo campionato. ha condotto il basi Ha iniziato 7-0 nel 2021 ed era sul 10-2 prima che la stagione crollasse, proprio come ha fatto in tre delle ultime quattro stagioni sotto Kingsbury. Murray Ha la maggior parte della colpa per la caduta di un franchise che era, in gran parte, fuori dal suo controllo.

Quindi è sano e ha opzioni offensive con cui lavorare, tipo Hopkinse giocando in un ambiente organizzato e in un attacco progettato per questo, è molto probabile che sia così Murray Può tornare alla conversazione Giocatore più prezioso Ad un certo punto nei prossimi due anni, come all’inizio della stagione 2021.

Ma, se la campagna 2023 subisce battute d’arresto, c’è sempre la possibilità che il nuovo sistema per basi – Chi non ha scelto Murray– Vuoi portare il tuo quarterback, soprattutto se l’Arizona galleggia in cima alla classifica del draft. Quindi la sfida diventa convincere il proprietario Michael Bidwill Chi ha mangiato i soldi garantiti che gli sarebbero stati pagati Murray, che non sarà necessariamente una cosa semplice. Per alleggerire l’idea di prendere prima un altro quarterback, il basi Dovranno convertirsi a Murray per un altro pacchetto di selezioni. – Winfoss

Chi sono i migliori prospetti nella posizione di quarterback per il draft 2024?

Il talento di Caleb Williams attirerà i Cardinals nel ritorno della NFL nel 2024? Immagini Getty

I due nomi più ascoltati per la prossima campagna saranno Caleb williams A USC E Drake Posso io A Carolina del Nord. Entrambi stanno entrando in una campagna junior critica in cui tutti gli occhi saranno puntati su di loro come i giocatori più ricercati del prossimo raccolto. williamsLaureato Trofeo HeismannÈ il prossimo di una lunga serie di quarterback che si sono sviluppati Lincoln Riley (incl Murray). williams (6 piedi-1, 218 libbre) ha lanciato per 4.537 yard e 42 touchdown contro cinque intercettazioni nel 2022 aggiungendo altre 382 yard e 10 touchdown. La scorsa stagione è stata la sua prima da titolare dopo essersi trasferito come Oklahomae molti avevano grandi aspettative che sarebbe diventato il primo dipendente al mondo.

Posso io Non è molto indietro ed è un’altra prospettiva che ha goduto di una stagione di successo nel suo primo anno da titolare. Ottieni tali onori Rookie offensivo dell’anno E Giocatore offensivo dell’anno Nel ACCHa avuto 4.321 yard di passaggio e 38 touchdown contro appena sette intercettazioni nel 2022, aggiungendo anche 698 yard di corsa e sette touchdown di corsa. A 6 piedi 4 pollici e 225 libbre, Posso io È agile ma potente come lanciatore e può competere per il primo posto assoluto.

l’esterno williams E Posso ioinclude i nomi da tenere d’occhio nella prossima campagna Brocche di monete (Texas), Michael Benix Jr (Washington), E Bo Nix (Oregon). Tutti hanno il potenziale per salire al primo turno. – Canna

Di cos’altro ha bisogno il roster nel 2024 e quali sono le previsioni in altre posizioni di cui dobbiamo essere consapevoli?

IL basi Sono nelle prime fasi della ricostruzione del loro elenco. Ossenfurt Ha svolto un ottimo lavoro nel mantenere l’attenzione sull’aggiunta di giovani talenti in posizioni senior per tutto il tempo Draft NFL 2023, mentre guadagni progetti di capitale in futuro. Aggiungi placcaggio offensivo Parigi Johnson jra un ricevitore di quarterback BJ OjulariE all’angolo Jarrett williamsÈ stato un inizio positivo per ricostruire una squadra che aveva bisogno di giocatori di talento. Guardando al 2024, l’obiettivo dovrebbe rimanere lo stesso, dato che la squadra è lontana diversi anni dall’essere veramente competitiva. Arizona Deve continuare ad aggiungere giocatori in posizioni chiave mentre aggiunge capitale di rischio futuro per colmare eventuali buchi in altre località. Il ricevitore largo per Stato dell’OhioE Marvin Harrison jr; fine difensivo FloridaE Jared Ferri; Angolo posteriore di AlabamaE Ga’Quincy “Kool-Aid” McKinstry; e un cacciatore di spilli marea cremisiE Dallas Turnertra i migliori prospetti che non giocano la posizione di difensore centrale che ha senso per i giocatori. basi In vista della campagna collegiale del 2023. – Canna