Com’è il calendario del tennis dopo gli Australian Open?

Versione indimenticabile di Open d’AustraliaMa ciò che non si ferma è il tennis. I giocatori sono pronti a continuare a vagare per il mondo attraverso i principali tornei in ATP. Com’è il calendario? Nota di revisione.

Le qualificazioni alla Coppa Davis 2023 si svolgeranno dal 3 al 5 febbraio. Composto da dodici manche, queste croci saranno: Finlandia contro Argentina (Espo), croazia vs. Austria (fiume), Ungheria contro Francia (tattabanja), Uzbekistan vs. stato unito (Tashkent), Germania vs. svizzero (Treviri), Colombia contro Gran Bretagna (Altezza), Norvegia contro serbo (Oslo), Cile contro Kazakistan (La Sirena), Corea del Sud contro Belgio (alluvione) , Svezia contro Bosnia Erzegovina (Stoccolma), Olanda vs. Slovacchia (Groningen) e Portogallo contro Repubblica Ceca (Maya).

Successivamente, inizieranno con una gRabbia sudamericana Su polvere di mattone e due colpi su cemento dentro stato unito S Europa. I primi tornei iniziano il 6 febbraio e terminano il 12.

In Sud America, il primo torneo sarà Conquista di Cordova (in Argentina) Lo sarà Diego Schwartzman, Francisco Sirondolo, Fabio Fognini e Christian Garin come le principali attrazioni del dipinto. Negli Stati Uniti, il tennis si sta trasferendo dallas Avrà giocatori come Taylor Fritz, Francis Tiafoe e Miomir Kecmanović. In Europa si terrà il primo torneo Montpellier. Giocatori di tennis famosi come Holger Rohn, Janik Senner, Pablo Carreno Busta e Grigor Dimitrov, tra gli altri. Tutte le competizioni Atp 250.

Nella seconda settimana della competizione (Dal 13 al 19 febbraio) in Campionato aperto argentinoE La spiaggia di Delray è aperta e il Campionato aperto di Rotterdam. Buenos Aires Avrà più di un’edizione speciale perché l’avrà Carlos Alcaraz, n. 2 al mondo ed ex n. 1 fino a pochi giorni fa. Inoltre, lo saranno anche loro Dominic Thiem, Cameron Norrey, Lorenzo Musetti e Diego Schwartzman come personaggi principali. in un concorso fl Parteciperemo o parteciperò io Denis Shapovalov, Taylor Fritz, Tommy Ball (recente semifinalista di Melbourne) e Jenson Brooksby, tra gli altri. competizione che si terrà Olanda È l’unica classe 500 Conterrà molti dei migliori tennisti del mondo (Stefanos Tsitsipas, Andrei Rublev, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Holger Rohn, Hubert Hurkacz e Alexander Zverev).