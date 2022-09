Come includerlo nei portafogli, insieme a Goldman Sachs AM

Il modulo, rivolto solo a investitori professionali, è composto da sei semestri ed è valido per un’ora di formazione per il riaccreditamento da EFPA Spagna o 1 Credito CPD da CFA Society Spagna.

Quando le persone parlano di intelligenza dei dati, spesso menzionano termini come machine learning (ML), intelligenza artificiale (AI), elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e deep learning (DL) in modo intercambiabile. Ma qual è la differenza tra questi metodi? Perché sta acquisendo importanza nella gestione patrimoniale? Come si applica l’investimento quantitativo al processo di investimento? Sono molti i dubbi che risolveremo durante i sei capitoli in cui è organizzata l’unità Machine learning e investimenti quantitativi: come includerli nella creazione di portfolioche è stato fatto in collaborazione con Goldman Sachs al mattino.

Cosa studiamo nel modulo Machine Learning e Quantitative Investing?

Apprendimento automatico, cos’è e perché sta suscitando così tanto interesse? Studiamo cos’è l’apprendimento automatico e come si differenzia dall’intelligenza artificiale, nonché altri termini correlati.

Tipi di Machine Learning e applicazione nella gestione delle risorse: Diamo un'occhiata ai tipi di apprendimento automatico esistenti e discutiamo del motivo per cui sta acquisendo importanza nel settore della gestione patrimoniale.

Machine learning in stock picking, alcuni esempi: Ci fermiamo a un caso di studio dei segnali: identificare le aziende con un'elevata soddisfazione dei dipendenti attraverso l'apprendimento automatico.

Introduzione agli investimenti quantitativi: Conduciamo una retrospettiva del fattore di investimento e approfondiamo l'applicazione dell'investimento quantitativo nel processo di investimento.

Investimento quantitativo nella selezione titoli, come possiamo includerlo nel processo? Spieghiamo un modo per farlo, dalla generazione dell'idea alla creazione del portfolio finale con un approccio di squadra.

ESG e investimenti quantitativi: dettagliamo le considerazioni quando incorporiamo i fattori ESG in un framework decisionale basato sui dati.

Formazione convalidata da EFPA Spagna e CFA Society Spagna

Conoscete già il sistema di somma delle ore di formazione continua. Dopo aver completato e risposto al test, Unità Può essere convalidato come 1 credito CPD da Associazione CFA Spagna bene 1 ora di formazione riabilitativa VIA, EIP, EFA, EFP da EFPA SpagnaE il A condizione che tu abbia completato con successo il test di conoscenza alla fine di questa unità.