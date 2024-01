Come installare HBO Max su Amazon Fire passo dopo passo

In questa guida ti spiego i passaggi che dovresti seguire per installare HBO Max su Amazon Fire.

HBO Max può essere installato senza grandi complicazioni su un tablet Amazon.

In questa guida ti spiegherò i passaggi che dovresti seguire Installa il client HBO Max sul tuo tablet Amazon Fire. La situazione che si verifica su questi dispositivi è simile a quella di Fire TV. Fondamentalmente l'app di questa piattaforma di streaming non è disponibile sull'App Store. Pertanto, è necessario seguire istruzioni specifiche per installare HBO Max sui dispositivi Fire TV e sui tablet Amazon Fire.

Prima di iniziare a lavorare, è una buona idea ricordare che i dispositivi Amazon Funzionano grazie ad Android. Anche se l'azienda sta personalizzando al massimo questo sistema e gli ha persino dato il proprio nome, FireOS, è molto semplice installare, aggiornare ed eliminare app sulla tua Fire TV o sul tablet Amazon Fire. Quindi non devi preoccuparti se non hai conoscenze avanzate. Quello che ti dico qui è disponibile per tutti gli utenti.

Innanzitutto, abilita l'installazione da fonti sconosciute

Il primo passo che devi compiere per poter installare l'app HBO Max è abilitare l'installazione da fonti sconosciute. Perché è necessario? Questa opzione è consentita Scaricare applicazioni da un repository esternoAd esempio, individua APK Mirror e installalo sul dispositivo. Se non attivi questa opzione, il tuo dispositivo ti consentirà solo di installare app da Amazon Appstore.

A seconda della generazione di Amazon Fire in tuo possesso, i passaggi variano leggermente tra i dispositivi. Nelle prime generazioni, potresti dover andare a Impostazioni E poi premi dispositivo. Se il modello è un po' più recente, potrebbe essere necessario rivolgersi al reparto ApplicazioniE anche nelle impostazioni.

Infine, nelle ultime generazioni di Amazon Fire, vai alla sezione protezione. A causa delle differenze tra le versioni, potrebbe essere necessario dedicare del tempo a individuare questa opzione nel pannello delle preferenze. È però necessario attivare l'opzione Installazione da fonti sconosciute Per poter continuare questa procedura.

Scarica l'APK di HBO Max sul tuo dispositivo Amazon Fire

A differenza di Fire TV, che richiede l'uso di app specializzate per scaricare i file APK, questa operazione è molto più semplice sui tablet Amazon. Questo è perché Ha un browser web completo Che supporta il download di file da Internet.

Pertanto, i passaggi che devi seguire Installa l'APK di HBO Max È comune in qualsiasi altro dispositivo Android.

Basta fare questo:

Apri il browser Silk. Vai alla pagina di download di HBO Max in APK Mirror. Puoi usare questo link Per andare direttamente. Seleziona l'ultima versione disponibile e fai clic sull'icona di download. Nella schermata successiva, seleziona Visualizza i download disponibili. È necessario scaricare la variante in cui appare l'etichetta APK. Inizia a scaricare. Una volta scaricato l'APK, aprilo dal browser o individualo nella cartella Download utilizzando un esploratore di file.

Al termine di questa procedura, HBO Max sarà installato sul tuo dispositivo Amazon Fire e potrai utilizzarlo normalmente. Perché lo ha applicato Non dipende dai servizi Googlepotrai utilizzarlo in tutta normalità, accedendo al tuo account con le consuete credenziali e potendo visualizzare ogni tipo di contenuto.

Trucchi per muovere i primi passi con HBO Max su Amazon Fire

Ora che sai come installare passo dopo passo l'app HBO Max sul tuo tablet Amazon, ti suggerisco alcuni trucchetti Quindi puoi ottenerne di più.

Ecco alcuni suggerimenti che è bene tenere a mente:

Gestisci tutti i dispositivi associati al tuo account . Nella sezione Dispositivi Nelle impostazioni dell'app vengono visualizzati tutti i dispositivi associati al tuo account. Ciò ti consente, direttamente dal tuo dispositivo Amazon Fire, di annullare l'abbinamento di qualsiasi altro dispositivo su cui hai effettuato l'accesso.

. Nella sezione Dispositivi Nelle impostazioni dell'app vengono visualizzati tutti i dispositivi associati al tuo account. Ciò ti consente, direttamente dal tuo dispositivo Amazon Fire, di annullare l'abbinamento di qualsiasi altro dispositivo su cui hai effettuato l'accesso. Personalizza la traduzione . Devi arrivare Impostazioni > Impostazioni sottotitoli Per personalizzare questo aspetto del funzionamento. Tieni presente che i sottotitoli sono molto utili quando non puoi ascoltare l'audio del contenuto. Dai loro un tocco unico che ti aiuterà a migliorare la tua esperienza visiva sul tuo Amazon Fire.

. Devi arrivare Impostazioni > Impostazioni sottotitoli Per personalizzare questo aspetto del funzionamento. Tieni presente che i sottotitoli sono molto utili quando non puoi ascoltare l'audio del contenuto. Dai loro un tocco unico che ti aiuterà a migliorare la tua esperienza visiva sul tuo Amazon Fire. Regola la qualità dei download. Oltre a poter scaricare contenuti, come serie o film, HBO Max ti consente di regolarne la qualità. Ciò eviterà che la memoria del tuo tablet si saturi, soprattutto se si tratta di un modello con poco spazio di archiviazione. Questa opzione si trova all'interno della sezione Download Dalle impostazioni dell'applicazione.

Riproduzione Casuale. Ci sono alcune serie perfette per divertirsi, anche senza seguire l'ordine cronologico della trama. Friends è un chiaro esempio di questo tipo di contenuti, a cui gli spettatori tornano ancora e ancora per ridere. Se non ti interessa quale capitolo vuoi guardare, in alcuni titoli vedrai un pulsante che consente all'app di selezionare casualmente un capitolo e iniziare a riprodurlo. Oltre ad Friends, hai visto questo pulsante in altri programmi, come The Office.

Non c'è dubbio che con questi trucchi di HBO Max nella sua app mobile e tablet potrai sfruttare al massimo questo servizio sul tuo Amazon Fire.

