Come installare WhatsApp Beta per ricevere in anticipo le nuove funzionalità nel 2023 – Enseñame de Ciencia

Nell’anno 2022 giorno dopo giorno abbiamo visto nuove funzioni attraverso vari aggiornamenti di WhatsApp e questi nuovi strumenti 2023 stanno arrivando. Non c’è dubbio che oggi godiamo del servizio di messaggistica istantanea per eccellenza. WhatsApp è il social network più popolare al mondo, non sono milioni, ma miliardi di persone che lo utilizzano per restare connessi.

Ci sono sempre più funzionalità che migliorano l’esperienza dell’utente. Tuttavia, queste nuove funzionalità non vengono rilasciate direttamente al pubblico, ma vengono prima testate con gli utenti beta. Vuoi installare WhatsApp beta e diventare un tester delle ultime funzionalità? Successivamente, ti dirò come.

Come registrarsi e scaricare WhatsApp Beta su Android:

Ad ogni modo, puoi semplicemente cercare “WhatsApp Beta” in Google Chrome. Se non puoi farlo in questo modo, fallo seguendo i passaggi seguenti:

Apri una pagina Programma beta di WhatsApp nel browser. (Collegamento: https://play.google.com/apps/testing/com.whatsapp/). Fare clic sul pulsante con il testo “Diventa un tester”. Vai su Google Play, cerca WhatsApp e vedrai che puoi già installare la versione beta. Scarica l’applicazione sul tuo cellulare e il gioco è fatto.

Ricorda che puoi abbandonare il programma beta in qualsiasi momento. Puoi passare alla versione pubblica dell’app, se disponibile. Per passare alla versione pubblica:

Disinstalla la versione di prova.

Installa la versione pubblica su Google Play.

Nota: Se ricevi un messaggio che dice “Il programma tester di WhatsApp Messenger ha raggiunto il numero massimo di tester”, significa che non ci sono più posti disponibili e dovresti riprovare più tardi.

Come registrarsi e scaricare WhatsApp Beta su iOS:

Una grande limitazione con Apple è che consentono solo a 10.000 persone di testare le beta, il che significa che se provi a iscriverti, potresti non essere più in grado di registrarti.

Se hai un iPhone, devi scaricare l’app TestFlight dall’App Store. Unisciti alla beta di WhatsApp con un file Pagina all’interno di TestFlight (Collegamento: https://testflight.apple.com/join/s4rTJVPb). Puoi esplorare le versioni disponibili in TestFlight cliccando qui. (Collegamento: https://wabetainfo.com/testflight/).

WhatsApp ha annunciato quest’anno che sta lavorando a una funzionalità che ti consentirà di collegare un account esistente su un massimo di altri 4 telefoni cellulari. In altre parole, è sufficiente scaricare l’applicazione WhatsApp su un altro cellulare e oltre a ciò, invece di inserire il numero, dovrai scansionare il codice QR come fai in WhatsApp Webb. Tutti i tuoi dati saranno sincronizzati con tutte le funzioni fornite dall’applicazione. Al momento, la nuova funzionalità è in fase di test con gli utenti beta e ci aspettiamo che venga rilasciata al pubblico nel 2023, anche se non c’è ancora una data ufficiale. Questa è un’ottima notizia per gli utenti che desiderano avere i propri account su diversi dispositivi mobili senza dover acquistare più numeri!