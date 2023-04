Come investire in ChatGPT e il boom dell’IA dall’Argentina

Il lancio di ChatGPT-3 lo scorso novembre ha suscitato l’appetito degli investitori per le aziende leader nel campo della tecnologia dell’intelligenza artificiale (Reuters)

rabbia a L’intelligenza artificiale ha preso d’assalto il mercato, poiché gli investitori di tutte le dimensioni vogliono possedere azioni di società che spingono i confini dell’intelligenza artificiale nei loro portafogli, fiduciosi che potrebbe essere il gioco del futuro. Tuttavia, per gli investitori argentini, le restrizioni sui cambi rendono molto ingombrante, costoso e persino quasi impossibile investire. IA apertaO la società che ha creato ChatGPT o altre società quotate all’estero. Ma il mercato locale dei cedri È consentito investire in pesos in diversi importanti attori del settore.

con il Dow Jones Praticamente allo stesso livello con cui ha chiuso il 2022 e l’S&P 500 al 6,5% sopra lo stesso riferimento, il Nasdaq Technology Index è attualmente l’indice più dinamico al mondo. Wall Street Con un progresso né più né meno del 19,9% finora nel 2023. Le aziende associate alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale giocano il loro ruolo in questa performance. Molte di queste società sono quotate a Buenos Aires sotto forma di Cedear.

il riso Si tratta di documenti emessi sul mercato di Buenos Aires per consentirti di lavorare in azioni estere senza uscire dal sistema finanziario locale.

IL frutta Si tratta di documenti emessi sul mercato di Buenos Aires per consentirti di lavorare in azioni estere senza uscire dal sistema finanziario locale. Dietro ognuno c’è una quota o un certificato di un fondo regolamentato che opera a Wall Street o in qualsiasi altra parte del mondo. Pertanto, gli investitori argentini hanno investito per anni i loro pesos in azioni Apple, Coca Cola o Walmart attraverso questo metodo indiretto.

Ciò che è interessante, nel contesto dei controlli sui cambi, è che sebbene siano attività scambiate in pesos argentini, i loro prezzi si adeguano al valore in dollaro di tali scorte nei rispettivi mercati locali. I prezzi sono in dollari Calcolato con filtroNon al tasso ufficiale.

Microsoft possiede il 49% di Open AI, creatore di Chat-GPT (Reuters)

era causa di rabbia Chat GPT-3, un bot di dialogo specializzato lanciato lo scorso novembre che ha recentemente suscitato interesse per la tecnologia. Ma sebbene non sia possibile investire direttamente in Open AI dal paese, è possibile farlo indirettamente.

La chiave, in questo senso, è Microsoft Cedear che gira alla Borsa di Buenos Aires.

Microsoft (MSFT) Dopo aver investito $ 1 miliardo in OpenAI di proprietà di ChatGPT nel 2019, la società potrebbe investire fino a $ 10 miliardi aggiuntivi in ​​un chatbot di intelligenza artificiale (AI).I rapporti mostrano che Microsoft deterrà una quota del 49% in OpenAI e deterrà il 75% di la quota Guadagni OpenAI.

“È probabile che un maggiore controllo di ChatGPT aumenti la tecnologia di ricerca di Microsoft e il suo browser Web Bing, che è praticamente insignificante rispetto al predominio del gigante della ricerca Google”, afferma l’analisi, che tuttavia raccomanda l’esposizione alla quota della società fondata da Bill Gates .

Microsoft Cedear che è quotata alla Borsa di Buenos Aires

L’applicazione ha raggiunto più di 1 milione di utenti in pochi giorni. A differenza della tecnologia di ricerca che fornisce un elenco di collegamenti e risorse che possono aiutare a rispondere alle domande, ChatGPT fornisce la risposta alla domanda, alla domanda o alla richiesta come farebbe un essere umano. no ChatGPT ha ancora alcuni pregiudizi, ma con questi pregiudizi risolti, la tecnologia può diventare una potente alternativa alla ricerca. Microsoft ha riconosciuto il potenziale a lungo termine in quest’area e sta permettendo a noi investitori di conoscere questa tecnologia innovativa.

analisi Massimiliano DonzelliE Capo del dipartimento di ricerca Da IOL Invest Online consiglia anche Cedear di Microsoft come una delle principali alternative. Ma aggiunge anche altre otto azioni se vuoi scommettere sulla nuova tecnologia.

Google sta già applicando decine di soluzioni di intelligenza artificiale ai suoi servizi (Reuters)

Google (GOOGL). Dalla principale società di ricerca, hanno promosso l’intelligenza artificiale negli ultimi due decenni. Alcuni dei prodotti più popolari di Google come Lens e Translate sono costruiti interamente utilizzando l’intelligenza artificiale, afferma l’analisi di Donzelli, applicando il riconoscimento ottico dei caratteri e l’apprendimento automatico.

“Inoltre, ci sono attualmente molti servizi in cui l’intelligenza artificiale è integrata per migliorare le loro applicazioni e la loro efficienza, tra cui spiccano YouTube, Foto, Pixel e Maps tra i più popolari”, ha affermato lo specialista.

Amazon (AMZN). La società di e-commerce utilizza algoritmi di apprendimento automatico per analizzare il comportamento, la cronologia di navigazione e la cronologia degli acquisti dei propri clienti al fine di fornire consigli personalizzati sui prodotti. Ciò consente ai clienti di trovare nuovi prodotti che potrebbero interessarli e quindi aumentare la probabilità di effettuare acquisti sulla piattaforma, il che migliora le vendite di Amazon.

Baidu (Beidou). Il motore di ricerca asiatico lavora all’applicazione dell’intelligenza artificiale da oltre 5 anni. Di recente ha riacquistato notorietà perché ha annunciato il lancio della propria versione di ChatGPT a marzo, chiamata Ernie per il suo acronimo inglese. “Questo è un progetto in sviluppo dal 2019, essendo il progetto attuale, la terza iterazione, qualcosa di fondamentale perché questi modelli vengono addestrati con milioni di dati online in modo che possano dare le risposte appropriate”, ha affermato Donzelli.

La società di software possiede un’unità aziendale specializzata chiamata Oracle AI (Reuters)

IBM. L’azienda è pioniera nell’applicazione dell’intelligenza artificiale come servizio cloud. Inoltre, nei suoi numerosi segmenti, offre diversi tipi di soluzioni con AI integrata, che includono tutto, dall’utilizzo di IBM Watson, alla creazione di flussi e all’utilizzo dell’AI per l’analisi dei dati e la sicurezza informatica.

Nvidia (NVDA). L’azienda ha una forte presenza nello sviluppo di unità di elaborazione grafica (GPU) – schede video – che consentono l’applicazione dell’intelligenza artificiale. “Adesso è interessante Apprendimento approfondito Da Nvidia GPU è nei servizi di Amazon, Google e IBM per citare le principali aziende di questi settori”, ha affermato Donzelli.

Oracle (ORCL). La società di software è uno dei modi più diretti per scommettere sull’intelligenza artificiale, in quanto ha un campo di lavoro specializzato chiamato Oracle AI, attraverso il quale offre una serie di soluzioni legate all’intelligenza artificiale. Apprendimento approfondito E apprendimento automatico. Per la formazione e l’inferenza AI, l’infrastruttura di Oracle fornisce una latenza estremamente bassa per le unità di elaborazione grafica (GPU).

Salesforce (CRM). In questo caso, è un’azienda che offre ad amministratori e sviluppatori un ricco set di servizi per creare applicazioni più intelligenti e personalizzare l’IA per la propria attività. Recentemente annunciato il lancio di GPT di Einsteinrendendola la prima tecnologia di gestione delle relazioni con i clienti basata sull’intelligenza artificiale, che dovrebbe cambiare radicalmente l’esperienza di ogni cliente.

Taiwan Semiconductor (TSM). Lo abbiamo incluso nel portafoglio perché l’azienda asiatica è un importante produttore di chip AI. Attualmente è responsabile della produzione di processori IA per Intel, AMD e persino per il leader del settore, Nvidia”, ha concluso l’analista di Investir Online.

