Come investireste se si raggiungesse il picco di inflazione nei prossimi sei mesi?

I mercati sono passati dall’essere sostenuti da politiche monetarie accomodanti, al timore di un’inflazione che sembra essere Bruciando le economie avanzate dall’interno. La domanda più comune in questo ambiente è cosa aspettarsi d’ora in poi e come spostare i portafogli di conseguenza.

In un’intervista ai media, Virginie MaisonovGlobal Head of Equity Investments in Allianz Global Investors, Ha espresso le sue stime sulle condizioni dei prezzi – soprattutto negli Stati Uniti – e sullo stato del clima globale in questo momento. “Il picco dell’inflazione potrebbe essere raggiunto nei prossimi sei mesi”, ha analizzato l’esperto, rilevando che sebbene il livello di indebitamento raggiunto dall’aumento dei tassi di interesse sia preoccupante. “Devi guardare chi possiede il debito per fare una previsione più accurata”..

Il deterioramento della globalizzazione che si protrae da diversi anni in alcuni settori, il COVID-19 e, più recentemente, la crisi tra Russia e Ucraina, ha determinato un forte aumento dell’inflazione e la generazione di Le sfide nei mercati sono già inasprite dal cambiamento delle aspettative sui prezzi (…]Questo contesto provoca profondi cambiamenti nel settore commerciale e nel modo in cui vengono scambiati beni e servizi, ma crea anche opportunità per gli investitori”, ha spiegato Mizunov.

L’incertezza incombe sui mercati finanziari. La guerra in Ucraina ha accelerato l’inflazione elevata, le decisioni della banca centrale e il rischio di una recessione economica globale. Dopo la pandemia che ha già colpito i mercati azionari globali, il conflitto tra Russia e Ucraina è diventato cedente Pizzo con risvolti trasparenti. In effetti, gli investitori sono già più preoccupati per una possibile recessione economica che per la politica aggressiva delle istituzioni monetarie.

Nelle previsioni del regista, si può vedere come l’inflazione negli Stati Uniti raggiungerà presto il picco, per poi precipitare improvvisamente verso di essa Livelli intorno al 3% entro l’inizio del 2023. Successivamente, le previsioni che potevano fare da casa erano che sarebbe rimasta al di sopra del livello del 2% per i prossimi due anni e il 2024.

In vista di questa situazione, Mizunov si è detto preoccupato per l’aumento dei prezzi dei generi alimentari, da allora Il settore energetico tenderà a stabilizzarsi e adeguarsi alle medie normali nel tempo. Al contrario, il settore agricoloMentre la guerra in Ucraina peggiora, puoi ancora vedere disturbo. “Per questo, è necessario scommettere sulle fattorie verticali, che aiuterebbero in termini di sostenibilità (generando meno emissioni) e che il cibo raggiungerebbe più persone a prezzi inferiori”, ha affermato.

Opportunità e opportunità di recessione

In questo contesto, uno dei grandi dibattiti del mercato continua ad essere sulle prospettive dell’entrata in recessione dell’economia statunitense a causa di Aumento della tensione monetaria e contenimento dei consumi. Qualcosa che la direttiva Allianz Global Investors esclude nel suo scenario centrale: “Vediamo una recessione economica in Europa più probabile che negli Stati Uniti, dove i problemi stanno trascinando il vecchio continente”. Tuttavia, è considerato uno schema di “certa segmentazione” a lungo termine.

In questo senso, a differenza del portafoglio diversificato, il Consiglio di amministrazione di Allianz Global Investors lo rileva Azioni incentrate sull’innovazione È una buona decisione, ma devi trovare una “crescita sostenibile”. Ha anche approfondito ciò che è necessario per essere dentro energia verde e nuvola E nelle società riposizionate, sebbene alcune delle loro scommesse principali siano su due lotti specifici.

“Siamo molto ottimisti sugli investimenti in infrastrutture e logistica”È per spiegare. Ha osservato che “questi due spazi hanno un grande potenziale di crescita con il passaggio alla sostenibilità, ma anche grazie al progresso verso il digitale”. Una situazione che crede sarà molto migliore una volta che i venti contrari della guerra in Ucraina saranno finiti.

Per fare ciò, la strategia che rimane più adatta per un gestore è la diversificazione: “Devi diversificare su un orizzonte di 10-15 anni”., sebbene non sia un obiettivo matematico, come specificato. Certo, le possibilità di domani esistono già e lo scenario peggiore, a suo avviso, sarebbe già quasi improbabile.