Se per qualsiasi motivo desideri inviare una posizione completamente falsa tramite WhatsApp, qui ti mostreremo i passaggi per farlo

WhatsApp continua a guidare il mercato delle applicazioni di messaggistica istantanea, motivo per cui Meta lavora costantemente per soddisfare le esigenze di oltre due miliardi di utenti attivi.

La piattaforma è nata come un’app in cui si potevano solo inviare messaggi di testo, tuttavia, quando è passata nelle mani di Facebook (ora Meta), Hanno aggiunto la possibilità di condividere vari file multimediali con i tuoi contatti come: foto, video, documenti Word, Excel, PDF, ecc.

Inoltre, perL’applicazione indicata ti consente anche di inviare la tua posizione in una chat personale o di gruppo, ma se per qualsiasi motivo desideri inviare una posizione completamente sbagliata, qui ti mostriamo i passaggi per farlo.

È importante spiegarlo per eseguire questo trucco Dipenderà da un’applicazione esterna (almeno per la posizione in tempo reale), poiché WhatsApp non ha una funzione nativa di condivisione di una posizione sbagliata, anche se per ora invii solo la tua posizione, è possibile modificarla come segue:

Come inviare una posizione falsa a un contatto su WhatsApp

Innanzitutto, apri WhatsApp sul tuo telefono Android.

Ora entra nella chat in cui desideri inviare una posizione falsa.

Fare clic sull’icona della clip nell’angolo in basso a destra.

Si aprirà un menu con diverse opzioni, scegli quella che dice “Posizione”.

Attendi che appaia la mappa.

Posiziona l’indicatore in un punto diverso dal tuo punto sulla mappa.

Se desideri posizionare l’errore rosso troppo lontano dalla tua posizione, fai clic sull’icona della lente di ingrandimento per trovare un’altra posizione con un indirizzo.

Infine, invia questo sito falso.

Come inviare un sito Web falso con un’applicazione esterna

Prima di tutto, sarà necessario Installa l’app sul tuo dispositivo Android Falso GPS da Google Play Store.

Ho aperto l’app e ho concesso le autorizzazioni necessarie per lavorare.

Esci dall’app e accedi alle opzioni sviluppatore del tuo telefono cellulare Android (Impostazioni) e cerca l’opzione “Scegli un’app per simulare una posizione”.

Seleziona Falso GPS per simulare una posizione falsa in tempo reale.

Ho aperto di nuovo Fake GPS.

Scegli un punto qualsiasi sulla mappa.

Ora tocca ON in modo che il tuo GPS mobile ti metta in quel punto sulla mappa.

Quindi, ho aperto WhatsApp e ho iniziato una conversazione.

Fare clic sull’icona della clip e scegliere la posizione.

Infine, fai clic su Posizione in tempo reale.

Missione compiuta. WhatsApp invierà automaticamente la posizione che hai inserito in Fake GPSE non è dove sei in quel momento. L’app di posizioni false menzionata sopra non è l’unica app nel Play Store, hai altre opzioni e i passaggi saranno simili a quelli sopra menzionati.