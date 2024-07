Come la Mercedes ha protetto Antonelli dai riflettori dei media della F1

La Mercedes sta sviluppando un piano meticoloso per gestire la frenesia mediatica che circonda il suo giovane pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli, che andrà avanti o meno se riuscirà a passare dalla Formula 2 alla classe regina entro il 2025.

La carriera di Antonelli è progredita rapidamente, mentre lo stretto rapporto del diciassettenne italiano con il capo del team Mercedes, lupo totò, Entrato a far parte del programma junior del produttore tedesco nel 2019, è da tempo visto come una futura stella della F1 per il team Silver Arrows.

Ma le aspettative intorno ad Antonelli sono aumentate drammaticamente dopo la decisione di Lewis Hamilton di lasciare la Mercedes e unirsi alla Ferrari nel 2025, in parte perché ha firmato un contratto di due anni (1+1) nel 2023 che Wolff ha ammesso essere stato concordato in quel modo nel caso in cui la Mercedes lo avesse ritenuto opportuno aveva bisogno della flessibilità necessaria per crescere uno dei suoi figli mentre Hamilton poteva andare in pensione.

Infatti, quando Lewis Hamilton fece il suo annuncio a sorpresa a febbraio, Antonelli fu subito visto come il suo sostituto più probabile, anche quando altri candidati venivano valutati, anche se la Mercedes non ha mai nascosto che il suo primo piano sarebbe stato quello di fare un grande colpo firmando Verstappen. . .

Le cose sono andate e andate negli ultimi mesi, e la mancanza di risultati di Antonelli in Formula 2 nella prima parte della stagione – compreso il suo errore ai box il giorno dopo la vittoria dello Sprint austriaco da parte del suo compagno di squadra Uli Biermann – ha dato a Carlos e Sainz rinnovate speranze. di approdare alla Mercedes nel 2025, sulla base delle dichiarazioni di Wolff ai media spagnoli.

Ma questo accadeva prima che Antonelli ottenesse la sua prima vittoria in Formula 2 in una dura gara di Silverstone.

Per dopo:

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Si è poi confrontato con la stampa della Formula 1, guadagnandosi rispetto per aver ammesso che la sua vittoria “era necessaria” nella sua prima risposta alla sessione in cui è passato da riservato (con le braccia incrociate, come uno scudo sotto il microfono) ad aperto.

La sua spiegazione di come “una vettura di Formula 1 ti dà molta sicurezza quando la guidi perché ha così tanto carico aerodinamico che puoi davvero spingerla” è stata rivelatrice nel contesto di come i piloti più giovani vengono promossi più regolarmente e rapidamente ai vertici . -Categorie di posti.

Dovrebbero “nuotare”, come aveva più volte ripetuto Wolff nella stessa sala stampa il giorno prima.

Questa apparizione alla conferenza stampa ufficiale della Formula 2 è stata solo la seconda per Antonelli in questa stagione, dopo essere arrivato secondo nelle qualifiche di Melbourne.

A parte il fatto che il passaggio di tre mesi e mezzo tra queste due sessioni ha dimostrato ancora una volta che questa stagione di Formula 2 è stata per lui molto difficile Antonelli E la sua squadra PrimaHa mostrato anche altri due elementi.

Il primo è che sembrava più fiducioso dopo la vittoria di Silverstone, perché la gioia che deriva da una vittoria non può essere sottovalutata. Questo è direttamente collegato al secondo elemento: come la Mercedes ha preparato Antonelli ad affrontare i media e, allo stesso tempo, a proteggerlo da essi.

Riconoscendo la necessità di gestire con attenzione la stagione 2024 di Antonelli, oltre a tenere conto della sua giovane età in quello che può essere un campo brutale, la Mercedes si è mossa per controllare rigorosamente le sue apparizioni.

Invece di consentire al suo esordiente di interagire e, in una certa misura, gestire interviste e conversazioni con i media direttamente nel paddock di Formula 2, come al solito – e come questo giornalista si occupava abitualmente dell’allora stella nascente Charles Leclerc nella sua stagione da esordiente di Formula 2 2017 in di persona e telefonicamente – sostiene Antonelli è distante da chi copre il ritmo della categoria junior.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Curiosamente, come ha appreso Motorsport.com, Oliver Biermann, il giovane pilota della Ferrari, che dalla sua promozione alla Haas è stato praticamente rassicurato, è stato una presenza fissa alle sessioni stampa del team americano di Formula 1.

Ma la Mercedes ha anche lavorato parallelamente dietro le quinte con Antonelli, fornendogli una formazione mediatica interna. Come dice Wolff, la pressione su Antonelli “sarà maggiore” se la sua carriera procederà come previsto.

La Mercedes sa anche bene che, se Antonelli entrasse nel suo team di Formula 1, gli sarebbe subito chiesto di affiancare i suoi maggiori sponsor e di interagire direttamente con figure di alto profilo come l’amministratore delegato del gruppo Mercedes-Benz, Ola Kalleniuse Presidente di Ineos, Jim Ratcliffe.

La strategia della Mercedes ha due aspetti: controllando le esigenze mediatiche di Antonelli in Formula 2, può concentrarsi sull’adattamento a una nuova categoria e ad una stagione con molto in gioco, e proteggendolo, elimina anche ciò che avrebbe potuto essere. Un feroce mercato dei media nel tuo paese.

Motorsport.com Si può notare che la Mercedes ha intenzione di mettere Antonelli davanti ai media più spesso man mano che la stagione 2024 avanza, mentre se ottiene più successi in Formula 2 dovrà automaticamente apparire sul palco più spesso.

Il suo futuro in F1 rimane indeterminato e le opzioni della Mercedes, se non lo vedono pronto ad unirsi a George Russell e sostituire Lewis Hamilton nel team di F1, sono di metterlo in un altro team più indietro in griglia (come Williams o Alpine ) o addirittura mantenerli in F2 per il 2017. 2025.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Ma dalle altre sue risposte nella conferenza stampa di Silverstone – “Non sempre reagisco bene alla pressione” – è chiaro perché Wolff sia impressionato dalle capacità di Antonelli e non solo dalla sua velocità.

Wolff ha risposto dicendo: “Quello che mi piace della sua situazione – in generale della sua famiglia, che gli è sempre stata vicina – è la valutazione oggettiva della situazione e se è abbastanza buona o meno”. Motorsport.com Ha chiesto la sua opinione su come il suo studente avrebbe gestito tutto il trambusto che lo circondava nel 2024.

“Non credo che la pressione danneggerà affatto le sue prestazioni in macchina e la sua guida”.

“Si vede chiaramente che Oli Biermann è un buon punto di riferimento. Sono molto vicini. Oli ovviamente ha fatto un’ottima gara in Austria, e domenica Kimi ha avuto un problema alla frizione nella seconda gara.”

“Quindi devi continuare a nuotare. Questo è chiaro. È stata una gara veloce. Ha 17 anni. Non ha nemmeno la patente stradale.”

“E i migliori tra loro saranno in grado di gestirlo, con la quantità di analisi e pressione che aumenterà”.