Come liberare spazio di archiviazione su un PC Windows

Dì addio ai problemi di spazio sul disco rigido o sull’unità SSD.

Non importa quanta capacità ha il tuo SSD o HDD Prima o poi avremo problemi nello spazio, soprattutto se lavoriamo con file di grandi dimensioni. Sebbene lo svuotamento del Cestino di Windows possa aiutare a liberare spazio, Troppe volte non bastano E altre misure da adottare.

Windows 10 e 11, così come altre versioni, forniscono strumenti per gli utenti Rimuovere i file di sistema che non sono più necessarifile Internet temporanei e altro ancora. Tuttavia, puoi intraprendere altre azioni per liberare spazio. Queste azioni richiedono solo pochi clic del mouse e sono molto utili.

Come liberare spazio in Windows

Se hai problemi di spazio e non sai cosa fare Dopo aver svuotato il Cestino Ed elimina manualmente i file che non usi più, quindi continua a leggere. Ecco cinque modi per liberare spazio sul tuo PC Windows e Alcuni sono sconosciuti. Ad esempio, sapevi che puoi comprimere un’unità?

Pulizia disco per Windows

Questo è La mia prima scelta quando voglio liberare spazio su disco. Per aprire questo strumento, devi premere il tasto Windows e quindi digitare Pulizia disco nella casella di ricerca.

Una volta nello strumento, fai clic su Pulisci file di sistema per verificare se sono presenti aggiornamenti di sistema che possono essere rimossi. Ora devi solo farlo Seleziona le caselle per tutto ciò che desideri rimuovere. A volte gli aggiornamenti di Windows possono richiedere molto tempo. A proposito, l’eliminazione dei file di aggiornamento non ti riporta alla versione precedente di Windows.

Elimina i file temporanei

Un altro modo per ottenere spazio sul disco rigido o sull’SSD è eliminare i file temporanei. Questo è fantastico È molto facile e veloce. Se sei un utente di Windows 11, devi andare su Impostazioni -> Sistema -> Archiviazione. Qui puoi vedere quanto spazio occupano i tuoi file temporanei.

Se fai clic sui file temporanei, si aprono nuove opzioni. Basta selezionare la casella File temporanei e fare clic su Rimuovi file. Se lo desideri, puoi anche Rimuovere i file importanti utilizzati da Microsoft Defender Antivirusminiature, file Internet temporanei e altro ancora.

compressione dell’unità

Windows lo consente Comprimere l’unità per risparmiare spazio. Per attivare questa funzione, devi andare su Esplora file, fare clic con il tasto destro del mouse sull’unità che desideri comprimere e selezionare Proprietà. Infine, seleziona la casella Comprimi questa unità, quindi premi OK.

questa azione può essere invertito. Per lasciare l’unità nelle sue condizioni originali, è solo necessario Deseleziona la casella che hai appena selezionato.

Disabilita l’ibernazione

Ciò che fa questo lavoro di Windows è salvare lo stato di tutte le app e i documenti che hai aperto in modo che, una volta riacceso il computer, troverai tutto come l’hai lasciato. Non confondere questa funzione con la modalità di sospensione.

Se non si utilizza la funzione di ibernazione Puoi disabilitarlo e ottenere un po’ di spazio. Questa modalità utilizza un file (hiberfil.sys) che di solito è molto grande. Bene, per disabilitare l’ibernazione, devi aprire il prompt dei comandi (CMD) in modalità amministratore e digitare il comando powercfg/ibernazione. Per riattivare l’ibernazione, è necessario utilizzare il comando powercfg / ibernazione.

archiviazione cloud

indossare, indossare servizi di archiviazione cloud Come OneDrive, Google Drive è molto pratico per risparmiare spazio sul nostro computer. Sono servizi molto facili da usare e puoi Accedi ai tuoi file da qualsiasi luogo e dispositivopurché tu disponga di una connessione Internet.

A seconda di quanto spazio di archiviazione hai bisogno, dovrai noleggiare un piano. Se paghi annualmente, di solito è più economico. Per € 2 al mese, puoi ottenere 100 GB per archiviare documenti, foto, musica e altro.

Queste sono alcune delle opzioni che hai quando si tratta di risparmiare spazio. Ce ne sono anche altri interessanti. Tuttavia, inizialmente con questi cinque sarà più che sufficiente per ottenere un po’ più di spazio. Anche adesso, nel peggiore dei casi Non escludere nemmeno l’utilizzo di una memoria esterna. Questo è il più pratico se devi trasferire molti file di grandi dimensioni e, tra l’altro, è anche utile per fare copie di backup.

