Come liberare spazio in Gmail e altri servizi Google: questo è il modo più semplice per farlo | Scienze e tecnologia

Hai mai superato il limite di posta elettronica di Gmail? Nel caso in cui la piattaforma ti invii un messaggio che ti avverte che il tuo account non offre più di se stesso, è imperativo che inizi a liberare spazio per poter continuare a inviare e ricevere email a terzi. In caso contrario, le persone che ti chiamano incontreranno un messaggio di avviso che non lo riceverai mai a causa della mancanza di spazio.

Per scoprire quanto spazio è rimasto nel tuo account Gmail, hai due opzioni. Da un lato, vai sul tuo profilo Gmail e cerca tra le opzioni fino a trovarne uno dedicato allo spazio di archiviazione e, dall’altro, tocca Questo link ti porterà direttamente a questa finestra. Una volta lì, la piattaforma spiegherà quanto spazio ha occupato e gli strumenti di Google che ci ha dedicato. Di norma, nel caso di invio di foto e video tramite Gmail, è molto probabile che lo strumento che consuma più risorse sia Google Drive.

Come liberare spazio su Gmail e altri servizi Google

E come possiamo risparmiare spazio su queste piattaforme? Oggi hai diverse opzioni. Il primo e più semplice è inserirlo Questo link ti reindirizzerà a Google One. Puoi anche Scarica l’app per il tuo telefono cellulare, dove puoi seguire gli stessi passaggi attraverso di esso. Una volta arrivato, seleziona Conservazione Sfoglia la pagina fino a trovare un’opzione chiamata Recupera il tuo spazio.

Se clicchiamo sull’opzione Libera spazio sul mio accounte Google ci reindirizzerà a una seconda schermata Il che ci aiuterà a sbarazzarci di tutti quegli elementi trascurati che si trovano nella spazzatura di diversi servizi Google. Se fai clic su una delle opzioni visualizzate, Google ti consentirà di rivedere le informazioni che puoi eliminare dal tuo account per liberare quello spazio in un secondo momento.

Puoi eliminare i file più grandi in pochi secondi

D’altra parte, questo servizio ti aiuterà anche a sbarazzarti di quegli oggetti grandi che si trovano nel tuo account Gmail, Google Drive o nelle foto. Qui troverai principalmente foto e video, quindi ti consigliamo di controllare di quali contenuti puoi liberarti prima di eliminare qualcosa che probabilmente non vuoi. Grazie a questo, ti libererai dei contenuti che potresti non aver bisogno e lascerai spazio a nuovi contenuti che potrebbero arrivare sul tuo dispositivo.

Se, nonostante tutto questo, non riesci a ridurre lo spazio sul tuo account perché non vuoi regalare nulla, hai un problema. Tra le soluzioni ce ne sono alcune come pagare per più spazio di archiviazione, creare un nuovo account di posta elettronica o caricare ciò che hai già su un altro cloud.