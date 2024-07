Come liberare spazio su WhatsApp

WhatsApp È l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo. Il suo sistema di chiamata basato sui numeri di cellulare è da quando è diventato popolare una buona alternativa agli SMS degli operatori di telefonia mobile.

Ma quanto spazio? Noi siamo Sei disposto a sacrificarti solo per WhatsApp? Perché occupa così tanto spazio e cosa puoi fare esattamente per risolverlo? Successivamente, ti mostriamo come fare in modo che WhatsApp occupi meno spazio di archiviazione sul tuo smartphone.

Disattiva i download automatici su WhatsApp

Quando installi WhatsApp per la prima volta, l’impostazione predefinita prevede il download automatico di WhatsApp. File multimediali Quando sei connesso a una rete Wi-Fi. Questi file multimediali possono ingombrare il tuo cellulare, soprattutto se partecipi a una chat di gruppo numerosa e attiva. Quindi, la prima cosa da fare per evitare che ciò accada è disabilitare i download automatici. Ecco come farlo su iPhone:

Apri WhatsApp, quindi tocca sessione Nell’angolo in basso a destra del menu.

Nell’angolo in basso a destra del menu. tocca Archiviazione e dati E vai alla sezione di download automatico dei file.

E vai alla sezione di download automatico dei file. Tocca ciascuna riga del tipo di file e scegli Mai.

Per farlo su un telefono cellulare con il sistema operativo AndroideSeguire i seguenti passaggi:

Apri WhatsApp, quindi tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra.

Lui sceglie Impostazioni di configurazione seleziona Archiviazione e dati e vai alla sezione Download automatico.

seleziona Archiviazione e dati e vai alla sezione Download automatico. tocca Scarica utilizzando i dati mobili E disabilita tutti i tipi di media e file.

E disabilita tutti i tipi di media e file. tocca Scarica tramite Wi-Fi E disabilita i tipi di media che desideri.

Elimina file multimediali da WhatsApp

Dopo aver disabilitato i download automatici, la prossima cosa da fare è cercare i file multimediali scaricati Non ti serve ed eliminalo. Se hai salvato foto e video nella galleria del tuo cellulare, puoi eliminarli direttamente da lì.

Ma è più semplice se gestisci i file multimediali di WhatsApp dall’app. Devi farlo supportare Le tue conversazioni prima di farlo per evitare di eliminare qualcosa di importante.

WhatsApp ha un gestore di file multimediali che appare La quantità di spazio occupata dall’applicazione Rispetto ad altre applicazioni sul tuo cellulare. Organizza anche chat e file multimediali in base allo spazio che occupano. Ecco come usarlo:

Nelle impostazioni di WhatsApp, devi andare su Archiviazione e dati e scegliere Gestione dello spazio .

. Utilizza la sezione Rivedi ed elimina elementi Per visualizzare file multimediali di dimensioni superiori a 5 MB. Seleziona ed elimina quelli che non ti servono più.

Per visualizzare file multimediali di dimensioni superiori a 5 MB. Seleziona ed elimina quelli che non ti servono più. Ritorna a Gestione archiviazione.

Scorri fino alla sezione Chat e canali Vedrai tutte le tue chat classificate in base allo spazio che occupano.

Vedrai tutte le tue chat classificate in base allo spazio che occupano. Tocca uno qualsiasi di Chat Puoi eliminare file multimediali, in particolare chattare per chat.

Attiva i messaggi a scomparsa

Obiettivo Ha introdotto i messaggi a scomparsa su WhatsApp nel 2020 e ha ampliato la funzionalità per consentire agli utenti di attivarli per impostazione predefinita per tutte o alcune chat. Ma questa funzionalità non è utile solo per ragioni di privacy, è anche un ottimo modo per gestire lo spazio.

Troverai l’opzione per abilitare i messaggi a scomparsa nella sezione Gestione dello spazio Dalle impostazioni di WhatsApp. Puoi trovarlo toccando “Impostazioni” > “Archiviazione e dati” su un iPhone o “Impostazioni/Impostazioni” > “Archiviazione e dati” su un telefono cellulare Android.



WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo.

Tocca Attiva messaggi temporanei e seleziona Temporizzatore predefinito per i messaggi Per impostare un conto alla rovescia predefinito per quando i messaggi inviati e ricevuti scompaiono.

Se vuoi essere più selettivo, tocca Applica timer alle chat per scegliere in quali chat desideri inserire i messaggi effimeri. Dopodiché, tutto tuo Chat Dal momento in cui abiliti questa funzione, verrà automaticamente eliminata dopo il tempo specificato.

Controlla il sovraccarico su WhatsApp

Se non vuoi cercare frettolosamente ogni mese cosa eliminare per fare spazio, la cosa migliore che puoi fare è adottare Posizione protettiva Contro il sovraccarico su WhatsApp. Meta ha portato video e foto ad alta risoluzione su WhatsApp e, se consenti il ​​download automatico nel tuo archivio, WhatsApp può occupare spazio più rapidamente.

Altri modi per risparmiare spazio sul cellulare

A differenza di WhatsApp, puoi liberare spazio di archiviazione sul tuo cellulare seguendo questi suggerimenti.

Elimina vecchi brani, podcast e video

Se utilizzi applicazioni multimediali e servizi di streaming come Spotify e YouTube Ciò ti consente di scaricare brani, podcast o video. Potresti avere vecchi file che non usi più ma che occupano spazio.

Quando scegli di scaricare Contenuti multimediali Da queste app, scarichi una copia offline locale del contenuto multimediale sul tuo telefono cellulare, consumando capacità di archiviazione.



WhatsApp funge da social network per milioni di persone.

Alcuni podcast e video durano ore ed è facile dimenticare quanto spazio di archiviazione è necessario per salvarli sul telefono cellulare. È importante rivedere frequentemente i download per garantire ciò Non stai salvando file di grandi dimensioni.

Su Spotify, puoi rimuovere brani e podcast dai tuoi download andando su elenco di riproduzionefacendo clic sui tre punti verticali sotto l’immagine della playlist e selezionando Elimina download.

Ciò rimuoverà l’intera playlist dai tuoi download. Su YouTube, vai semplicemente alla playlist scaricata, tocca i tre punti verticali accanto al video che desideri eliminare, quindi seleziona Elimina dai download .

Controlla la tua galleria fotografica

Molti di noi scattano foto e video che non desiderano, ma dimenticano di eliminarli. Che lo siano Vecchi screenshotOppure foto sfocate o file multimediali duplicati, puoi liberare molto spazio organizzando la tua galleria fotografica.

Puoi farlo in modo più efficace esaminando album specifici. Sul tuo cellulare probabilmente hai un album di screenshot, un album di Contenuti multimediali su Instagrameccetera.

Puoi eliminare completamente questi album se non ne hai bisogno, liberando così una notevole quantità di spazio di archiviazione. In alternativa, puoi scorrere verso il basso fino al tuo account Vecchie foto E vedi se riesci a trovare qualche supporto dimenticato che non desideri più.

Se l’applicazione Galleria sul tuo cellulare ha Cartella cestinoPuoi anche svuotarlo per liberare ulteriore spazio. Quando una foto o un video finisce nella cartella Cestino, di solito rimane lì per 30 giorni prima di essere eliminato definitivamente. Se non vuoi aspettare così a lungo, puoi svuotare manualmente la cartella con pochi clic.

Conclusione

Se ti senti costantemente frustrato perché lo spazio di archiviazione del tuo telefono è pieno, prenditi il ​​tempo necessario per seguire i passaggi precedenti e controllare le aree del tuo telefono, come WhatsAppChe potrebbe contenere dati obsoleti o indesiderati.