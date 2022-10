Come liberare spazio sul cellulare con il nuovo Google: App archiviate

Quando il cellulare è in cima, la solita cosa per liberare spazio è eliminare file, foto e disinstallare app. Ma Google ha trovato la formula per poter liberare spazio nella memoria dello smartphone senza dover disinstallare nessuna delle app che hai. Una funzione che disinstalla parzialmente un’applicazione.

App archiviate

lo scorso marzo, Google ha annunciato il sistema di app archiviate, Una funzione che permette di disinstallare parzialmente un’applicazione dal cellulare senza scomparire del tutto, ma allo stesso tempo liberando fino al 60% dello spazio che occupa nella memoria del cellulare. Funziona come segue:

Apri Google Play Store su dispositivo mobile Tu vai al dipartimento Gestione di dispositivi e applicazioni Vedrai l’elenco completo delle applicazioni che hai installato su questo telefono cellulare Scegli quello che vuoi archiviare Si aprirà una finestra nella parte inferiore dello schermo con due opzioni: Disinstalla e archivia. durante l’archiviazione I dati e i file associati a questa applicazione verranno conservati, Quindi, quando vuoi usarlo di nuovo, verrà scaricato da prima.

Solo app Google?

Operazione vista da AssembleDebug account Twitter, Sembra che questo possa essere fatto solo andando nello store ufficiale di Android. E ora ti consente semplicemente di archiviare l’app Google News. Presumibilmente, le app native di Google – Maps e Gmail – ti permetteranno di farlo anche tu.

La domanda è se, nel tempo, potremo farlo con app di terze parti, e quindi non di Google.