Come liberare spazio sul disco rigido facendo “congelare” le app di Windows 11 che non usi automaticamente

L’accesso a Windows 11 porta alcune funzioni interessanti a tutti coloro che possono aggiornare il proprio PC quando hanno i requisiti necessari. Questo è il caso in Possibilità di archiviare app che non usiamo frequentemente Per risparmiare spazio sul disco rigido e occupare meno larghezza di banda.

Si tratta di evitare che quelle applicazioni che utilizziamo poco o nessun uso diretto e che nel tempo installiamo occupino troppo spazio sul disco rigido. Un processo simile a quello che otteniamo con Storage Sensor, solo in questo caso con i file. Un processo che Windows 11 può gestire automaticamente Quindi non dobbiamo interferire con il processo. Devi solo attivarlo seguendo questi passaggi.





Come archiviare le app

Per approfittare del lavoro “Archivia applicazioni” Dobbiamo entrare nella lista “Regolare” Windows 11, quindi devi solo fare clic sull’icona di Windows 11 in un file “Barra delle applicazioni” Quindi sull’icona dell’ingranaggio.

In Engadget Windows Come migliorare l’archiviazione del disco rigido in Windows 11 eliminando i file che non usi e senza strumenti di terze parti

Vedremo quindi come appare il menu delle opzioni nella colonna di sinistra e dobbiamo fare clic su tutti loro. “Applicazioni”, situato al centro dell’elenco. Nel pannello di destra, dobbiamo fare clic sulla prima sezione con il titolo “Applicazioni e funzionalità”.

dentro “Applicazioni e funzionalità”, nel pannello principale, fare clic su “Più configurazione”, la terza sezione che appare prima di un file Elenco applicazioni.

Qui vediamo l’opzione per la prima volta “Archivia applicazioni” E per accedere alla configurazione e alle opzioni, è necessario fare clic sulla freccia a destra della casella.

A questo punto, vedremo un riquadro che ci darà informazioni su ciò che questa opzione consente. Basta attivare la scheda In modo che il sistema si occupi dell’archiviazione delle applicazioni che non vengono utilizzate di frequente.

Questo sistema consente di risparmiare spazio su disco ma anche Mantiene le informazioni generate da quelle appI file e altri dati vengono salvati in modo che quando riutilizzi un’app archiviata, il sistema si connetterà alla rete per ripristinare la versione completa attivata.