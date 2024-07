Come liberare spazio sulla tua PS5: trucchi per sbloccare lo spazio di archiviazione

La PlayStation 5 ha uno spazio di archiviazione interno più compatto rispetto ai suoi principali concorrenti: mentre la serie Xbox La PS5 rimane a 825 GB, con circa 667 GB utilizzabili.

Qualsiasi spazio di archiviazione SSD disponibile su PS5 Al sistema operativo sono assegnati circa 160 GB. Tuttavia, aggiunge anche la tecnologia Kraken I suoi titoli occupano molto meno spazio di una Xbox o PS4.

In ogni caso, se desideri aggiungere i tuoi videogiochi e le tue app preferite alla tua raccolta, potresti essere a corto di spazio di archiviazione, non abbastanza nemmeno per l’aggiornamento all’ultima versione. questo è tutto 5 trucchi che mi aiutano a risparmiare spazio sulla mia PS5:

Elimina le app e i videogiochi che non usi

Se sei come me e ti piace avere i tuoi videogiochi preferiti con un solo clic, lo spazio disponibile su PS5 potrebbe essere molto poco, e lo è ancora di più se consideri che I titoli più recenti occupano in genere circa 90 GB.

Ciò significa che, a seconda delle dimensioni del gioco, si potranno installare dai 6 agli 8 titoli, tenendo presente che non sono più pesanti, cosa sempre più comune. In questo caso, l’opzione sensata è pensare a ciò che è necessario.

Potrebbe esserci un videogioco o un’app che non usi più, quindi è meglio dirgli addio se non vuoi prendere altre alternative come le seguenti.

Controlla quali file occupano più spazio

Se utilizzi la tua PS5 per raccogliere file di grandi dimensioni che potresti avere su qualsiasi altra unità di archiviazione, avrai meno spazio disponibile per ciò che conta davvero su quella console: giocare ai migliori giochi di Sony.

Per scoprire perché lo spazio è affollato sulla tua PS5, segui questi passaggi: Scegli sessione Dal pulsante centrale del controller, seleziona magazzinaggio E Spazio di archiviazione della console. Nella Galleria multimediale puoi organizzare tutti i clip raccolti dalla tua PS5.

Naturalmente, questi possono essere a lungo termine, quindi se non vuoi vagliare i tuoi file e spostarli sul tuo disco rigido, è meglio disabilitare la registrazione automatica.

Disabilita la registrazione delle clip della tazza

Sony offre un servizio di abbonamento PlaySation Plus per utilizzare l’archiviazione cloud per i videogiochi. Se preferisci non pagare il servizio, è meglio disattivare la registrazione automatica dei clip durante i giochi.

Inoltre, l’opzione per archiviare i tuoi file nel cloud ha un limite di 100 GB di dati salvati per PS5, il che potrebbe essere piuttosto limitante se sei un utente abituale.

Per interrompere la registrazione automatica, visitare Impostazioni E specificare Cattura e trasmetti. Scegli ciò che preferisci non catturare e troverai un menu chiamato Catture automatiche. Per interrompere la registrazione, scegli l’opzione nessuno.

Sposta i tuoi file su un SSD esterno

Diversi anni fa Sony ha scelto di consentire l’introduzione di dischi rigidi interni ed esterni, anche se ci sono differenze importanti quando si tratta di lanciare videogiochi.

Se preferisci un disco rigido esterno, puoi utilizzarlo per archiviare videogiochi e file, ma non potrai riprodurli direttamente, tramite il quale dovrai reinstallarlo sulla tua PS5. Quindi, può essere una delle azioni peggiori, a meno che tu non voglia la libreria sul tuo SSD esterno.

Pertanto ti consiglio la possibilità di aggiungere un disco rigido interno, anche se dovrai scegliere quello appropriato. Come caratteristica fantastica, da qui puoi giocare ai videogiochi, anche a quelli su PS4.

Espandi il tuo spazio di archiviazione con un’unità M.2

Infine, penso che la possibilità di acquistare un disco rigido interno per PS5 sia una delle migliori alternative se desideri avere spazio aggiuntivo in cui giocare ai tuoi videogiochi senza occupare lo spazio di archiviazione della console.

L’unico prerequisito è che il disco rigido sia un SSD M.2, necessario per poterti connettere alla tua PS5. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, la scelta è del tutto personale, anche se consiglio sempre di optare per 2 TB o più se disponi di un budget maggiore.

Inoltre, dovrai sapere come installare il tuo nuovo disco rigido interno in modo che non ci siano problemi, quindi avrai bisogno di conoscenze di base quando si tratta di smontare e pulire la tua PS5.

Tag: SSD, videogiochi, storage, PlayStation, software didattico, console