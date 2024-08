Come l’intelligenza artificiale consente ai computer di comprendere e anticipare i bisogni delle persone – Samsung Newsroom Egypt

La nuova serie di laptop Samsung trasforma l’esperienza dell’utente anticipando le esigenze individuali attraverso funzionalità AI avanzate.

Samsung continua a dettare tendenza con la sua nuova serie di laptop Galaxy Book4, una linea che ridefinisce l’esperienza dell’utente attraverso l’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale (AI). Questi dispositivi non solo sono potenti strumenti di produttività, ma sono anche progettati per anticipare le esigenze di ciascun utente, creando un’interazione più flessibile e personalizzata.

“L’intelligenza artificiale della serie Galaxy Book4 non solo ottimizza le prestazioni del dispositivo, ma impara anche dalle preferenze e dai modelli di utilizzo di ogni persona”, spiega Cristian Madariaga, Ecosystem Manager di Samsung Chile. Dalla regolazione automatica delle impostazioni di sistema in base alle attività che stai svolgendo, alla previsione di quali file o app ti serviranno e a che ora, questi laptop sono progettati per semplificarti la vita quotidiana senza che tu debba preoccuparti dei dettagli.

Questi dispositivi integrano funzionalità che cambiano il modo in cui interagiamo con la tecnologia. L’intelligenza artificiale funziona in background per fornirti suggerimenti pertinenti, migliorare l’efficienza delle app che utilizzi e fornire consigli in base al tuo modo di lavorare. Ad esempio, se stai lavorando a un progetto, l’intelligenza artificiale può suggerirti strumenti aggiuntivi che possono aiutarti a completarlo più velocemente o, se rileva che hai una riunione imminente, si assicura che tutti i documenti e le applicazioni pertinenti siano pronti.

Pertanto la serie Galaxy Book4 non è solo pronta per il presente, ma anche per il futuro. Ad ogni utilizzo, l’intelligenza artificiale impara di più su di te, il che significa che il tuo laptop diventa più efficiente nel tempo. Che tu gestisca un’attività, studi o semplicemente navighi sul web, questi taccuini sono progettati per essere l’alleato perfetto in ogni fase della tua giornata, anticipando le tue esigenze prima ancora di esprimerle.

Connettività intelligente con Microsoft Copilot

Galaxy Book4 include l’integrazione con Microsoft Copilot, un assistente intelligente che porta la connettività da dispositivo a dispositivo a un altro livello. “Immagina un assistente che non solo sincronizzi il tuo laptop con il tuo smartphone, ma anticipi anche le tue esigenze di comunicazione. Hai bisogno di ricordare l’indirizzo del ristorante menzionato in una chat? Il software Copilot non solo lo trova, ma può anche suggerirti Prenota un tavolo e aggiungilo al tuo calendario.

La serie Galaxy Book4 è un esempio di come la tecnologia si adatta a ciascun utente, anticipandone le esigenze e fornendo soluzioni prima che le chiedano. “Integrando AI e Microsoft Copilot, abbiamo creato un’esperienza di connettività e produttività senza precedenti, permettendo ogni giorno di essere più semplice ed efficiente”, conclude Madariaga.