Come lo sport Nick Bollettieri ha cambiato l’ATP Tour

Jimmy Arias era già un prodigio del tennis a soli 13 anni quando un loquace allenatore del Colony Beach & Tennis Resort gli suggerì di trasferirsi in Florida nel 1978.

“La scuola è finita a mezzogiorno e ho potuto stringermi per il resto della giornata”, ha ricordato di recente Arias. “L’altra mia opzione era andare in Spagna – da solo – e lavorare con la federazione spagnola, con un gruppo di veterani che fumano e non parlano inglese”.

“La spiaggia o la Spagna? È stata una decisione facile per un ragazzo di 13 anni”.

Quell’energico venditore era Nick Bollettieri, un ragazzo che non aveva giocato a tennis dopo il liceo. Arias è stato il primo talento straniero ad entrare a far parte della Nick Bollettieri Tennis Academy. All’epoca c’erano solo altri tre ragazzi, due campi da gioco a Longboat, in Florida, e una stanza in casa Politieri. Dopo l’arrivo di Andre Agassi e Jim Courier, è diventato un modello per l’insegnamento del tennis a livello di élite junior.

Bollettieri è morto domenica, a breve distanza dalla sua creazione a Bradenton, in Florida, circondato dalla famiglia e dai propri cari. Aveva 91 anni. Tutto ciò che è stato realizzato durante la vasta e fortunata carriera dell’allenatore trascende la sua vita privata.

Se sei un appassionato di tennis, non hai bisogno di ulteriori dettagli. Ha lasciato una vita davvero prolifica.

Boris Becker è stato il primo dei suoi studenti a diventare il numero 1 al mondo. Negli anni Monica Seles, Courrier, Agassi, Martina Hingis, Marcelo Rios e Jelena Jankovic hanno seguito le sue orme. Serena e Venus Williams sono passate per le sue mani, così come Maria Sharapova, arrivata nella sua accademia dalla Siberia a soli nove anni.

In totale, 10 giocatori che hanno lavorato al suo fianco hanno raggiunto il primo posto: un risultato eccezionale e senza precedenti. Molto prima che luoghi come la Rafa Nadal Academy e i National Training Center ospitassero i migliori talenti, Politieri ha creato un eccellente metodo di insegnamento e un ambiente di apprendimento a Bradenton.

Al-Saei aveva 14 anni quando accettò la borsa di studio nel 1984.

“Hai 15 o 16 anni e sei lì con Andre Agassi, Yannick Noah, Johan Kreuk, …” ha ricordato Courier. “Sei un principiante, ma ti alleni come un professionista.”

“Sembra il libro di Thomas Friedman, ‘The Earth is Flat'”. Nick ha appiattito il mondo del tennis in un modo molto darwiniano. Ha creato un ecosistema con i migliori esordienti del mondo e ha aggiunto alcuni giocatori professionisti. Ha creato un’industria. Immagina di avere talento a modo tuo, invece di vederlo nella direzione opposta.

È stato un focolaio di competizione con un buon gruppo di future star del tennis – Courier, Agassi, Arias e Aaron Krickstein, tra gli altri – durante la sua adolescenza negli anni ’80. Seeker avrebbe continuato a vincere quattro titoli del Grande Slam in singolo e Agassi ne avrebbe sollevati otto.

La Nick Bollettieri Tennis Academy, acquisita dall’International Management Group nel 1987, continua ad operare sotto il suo nome.

Nel 2014, dopo una lunga esclusione, Politieri ha ricevuto un invito alla Hall of Fame di Newport (Rhode Island) per i suoi contributi.

Peter Bodeau, uno dei giornalisti di tennis più rispettati di oggi, ha esplorato lo stile distintivo di Politieri e l’essenza della sua influenza.

È arrivato al tennis come A intruso“Era uno dei tanti americani che si sono trovati affascinati dal tennis, praticamente da un giorno all’altro, in una nuova era professionale che riempiva i campi, conquistava fan e produceva scarpe”, ha detto Bodo.

“La sua eredità è unica. La Bullettieri Academy ha prodotto una formazione immersiva nel settore per innumerevoli ragazzi e ragazze che non solo hanno beneficiato di una formazione esperta e completa, ma si sono sfidati a vicenda per migliorare ogni giorno”.

La due volte vincitrice del Grande Slam Mary Pierce ha illustrato in questo modo lo straordinario risultato di Politieri. “Aveva molto talento perché ognuno è diverso e non puoi allenare tutti allo stesso modo. Questo è ciò che lo rende un grande allenatore”.

“Sapeva come tirar fuori il meglio di te.”

Bollettieri è nato a Pelham, New York, nel 1931, non lontano da dove si svolge il torneo US Open della United States Tennis Association. Era un giocatore moderato al liceo – il suo background è nel tennis agonistico. Dopo essersi laureato in filosofia allo Spring Hill College di Mobile, in Alabama, ha prestato servizio nell’esercito degli Stati Uniti.

Stava frequentando la University of Miami School of Law quando il tennis lo ha improvvisamente spinto fuori dal mondo accademico. Ha iniziato a metà degli anni ’50, addebitando $ 3 l’ora per le lezioni al Victory Park Courts a North Miami.

La sua grande occasione è arrivata quando è diventato il direttore del tennis del Dorado Beach Hotel a Puerto Rico. Nel 1978 ha fondato la Nick Bollettieri Tennis Academy. In anticipo sui tempi, ha glorificato il tennis aggressivo, colpendo davanti alla linea di fondo e cercando di far alzare la palla con un rovescio di dritto.

Il segreto del suo successo quell’anno, ha detto Bollettieri, era la comunicazione.

“Penso che il talento che ho sia la capacità di parlare con le persone in modo semplice”, ha detto. “Ascolta, io sono nel consiglio [de la USTA] E hanno tutti i tipi di allenatori. Stanno parlando di cambiamenti cinematici e biomeccanici e tutto il resto”.

“Ti dirò la verità, non ne so niente. Non conosco quelle espressioni, ma so come comunicare con le persone in un modo che gli si addice. Questa è la mia virtù principale.”

Nessuno è più devoto all’eredità di Politieri di Arias. Quattro decenni dopo essere arrivato in Florida, Arias è tornato alla IMG Academy come direttore del tennis, facendo da mentore a circa 230 atleti. Oggi, come sapranno i genitori di una certa età, le cose sono cambiate.

“I nostri padri ci hanno mandato e non c’era protezione”, ha detto Arias. “Ora non è più come una volta. Penso che in generale ci facesse bene. Sei cresciuto così giovane che non avevi nessuno che ti desse consigli. Dovevi raccogliere tu stesso le castagne dal fuoco.”

Come Bollettieri, Arias si concentra sui concetti di base.

“La tecnologia è importante”, ha detto Arias, “ma a un certo punto devi trarre le tue conclusioni”. Come sconfiggerò l’avversario di oggi? “L’unico modo per farlo è giocare molto e giocare contro tutti i tipi di giocatori. E vinci tanto”.

“Fondamentalmente, sto riportando la formula che Nick usava anni fa. È il posto perfetto per mettersi alla prova a qualsiasi livello. Questo è ciò che ha portato al tennis”.