Come localizzare un cellulare rubato o smarrito?

Ci sono molte ragioni per questo Conoscere la posizione del telefono cellulareO perché ti è stato rubato, o perché lo hai perso, o ancora per ritrovare un amico o un familiare che non dava segni di vita da molto tempo.

Anche se la pensi diversamente, Trovare il tuo dispositivo mobile, sia Android che iOS, è molto semplice. Puoi farlo facilmente tramite qualsiasi computer visitando il sito Web di Google o Apple. In queste pagine dovrai identificarti con lo stesso account utente che utilizzi sul tuo cellulare. Se hai altre domande, qui ti spiegheremo nel dettaglio tutti i passaggi che devi compiere per localizzare il tuo cellulare.

Come localizzare telefoni Android e iOS

Nel caso di Android è necessario attivare la funzione di ricerca e localizzare il telefono tramite Google. Puoi attivarlo automaticamente quando formatti il ​​telefono, ma in caso contrario vai su Impostazioni e fai clic sulla sezione “Google”. Una volta entrato, fai clic su “Opzioni”Trova il mio dispositivo‘. È necessario disporre di un sito Web attivato per accedervi. Una volta attivato, non dovrai fare altro che entrare nel motore di ricerca di Google: “trova il mio cellulare” e potrai scoprire la posizione del tuo telefono. così facile!

Apple mette anche a tua disposizione uno strumento che ti permette di farlo Individua il tuo iPhone Se viene smarrito o rubato. Questo strumento si chiama “Cerca dispositiviÈ abilitato sul sito Web di Apple, quindi puoi accedervi utilizzando Safari o un altro browser. Inoltre, ti consente di localizzare tutti i dispositivi del marchio.

Una volta effettuato l’accesso, fai clic su Accedi e inserisci il nome utente e la password del tuo ID Apple. A questo punto dovrai farlo Contrassegna il tuo iPhone come smarrito. Lo schermo mostrerà la posizione corrente o l’ultima posizione registrata dal GPS se è spento. Successivamente, dovrai scegliere una di queste tre opzioni:

‘posto di blocco‘: Apple bloccherà l’accesso al telefono se non inserisci preventivamente il codice generato in quel momento e che solo tu conoscerai.

‘Riproduzione audio‘: È utile nel caso in cui perdi il tuo iPhone a casa.

‘Elimina le informazioni sul telefono‘: Se pensi che il tuo iPhone possa essere finito in altre mani.

3 applicazioni di localizzazione di telefoni cellulari

Oltre a quanto sopra, esistono diverse applicazioni che ti consentono di determinare la posizione del tuo cellulare o del telefono di qualcuno. Alcuni di questi sono:

“Cerbero“: Questa app è una delle più semplici e dotata del maggior numero di funzionalità. Non solo ti consente di trovare una persona tramite il suo numero di telefono, ma anche di ascoltare il suono ambientale e accedere alla cronologia delle chiamate di quella persona.

“Individua il cellulare tramite il numero“: Questa applicazione ti consente di conoscere la posizione dei tuoi amici o familiari tramite il loro numero di telefono. Ti consente anche di conoscere i loro ultimi viaggi e la quantità di batteria rimasta.

“Attenzione alla sicurezza e all’antivirus“: Funziona solo con i telefoni Android. Usando questa app, puoi conoscere la posizione di chiunque desideri attraverso il suo numero di telefono. Sebbene sia gratuita, ha anche un’opzione di pagamento attraverso la quale puoi bloccarla in caso di furto o smarrimento Schermata e ripristino dell’intero telefono.

