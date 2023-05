Come Marcelo Clore espande l’Impero Chin in Brasile

Bloomberg — Il gigante della moda veloce Shein sta rapidamente aumentando la produzione in Brasile, dove ci sono già 100 fabbriche che producono abbigliamento, da quando il mese scorso ha annunciato l’intenzione di investire 148 milioni di dollari nella regione.

Questo fa parte di un piano più ampio. Espandere la produzione al di fuori della Cina e sfruttare la rapida crescita in America Latinaha annunciato Marcelo Clore, presidente di Shein per la regione e azionista della società.

“Investo in aziende che posso aiutare”.Clower ha annunciato in un’intervista a Notizie Bloomberg. “Shein corrispondeva al profilo per il tipo di azienda che stavo cercando, che era un’azienda globale, un’azienda molto mutevole”.

Shein, che attualmente produce quasi tutti i suoi prodotti in Cina ma non vende quasi nulla ai clienti in questo paese, Cerca di localizzare la produzione in regioni in rapida crescita per ridurre i costi di distribuzione e accelerare i tempi di consegna. La società ha dichiarato ad aprile che collaborerà con 2.000 stabilimenti tessili brasiliani nei prossimi cinque anni e ha annunciato piani simili in India e Turchia.

L’America Latina rappresenta una parte significativa delle entrate di Shin. È senza dubbio una delle regioni in più rapida crescita al mondo. ha detto Clore, che ha investito 100 milioni di dollari nell’azienda. Ha notato che Shein è una delle app più scaricate in Brasile.

Shein apre il suo primo negozio permanente a TokyoI clienti portano borse Shein fuori dallo showroom Shein Tokyo a Tokyo, in Giappone, domenica 13 novembre 2022.(Bloomberg/Noriko Hayashi)

Clore, 52 anni, era vicepresidente del fondatore di SoftBank Masayoshi Son, Fino al gennaio 2022, quando ha lasciato la società di investimento giapponese per una disputa salariale. In qualità di COO di SoftBank, ha guidato gli sforzi di turnaround di molti degli investimenti Vision Fund più difficili dell’azienda, tra cui Sprint, ora T-Mobile US Inc. e WeWork.

Nato in Guatemala da genitori boliviani, Clore si è trasferita negli Stati Uniti per frequentare il college nel Massachusetts. Dopo la laurea, l’opportunità di acquistare un negozio di telefoni cellulari ha generato Brightstar, un fornitore globale di apparecchiature per le telecomunicazioni che ha venduto a SoftBank dieci anni fa.

Dalla sua separazione dal figlio, Clore ha cercato accordi tramite l’ufficio della sua famiglia, il Clore Group. Lo scorso anno ha creato al suo interno una divisione, Claure Capital, che si occupa di investimenti pubblici e privati.

Clore Group, che gestisce 3,3 miliardi di dollari, investirà in società latinoamericane “Via ai modelli di business tradizionali”, disse Cloro. Ha detto che Shein, con sede a Singapore, è stato il primo grande investimento di Claure dopo la separazione da SoftBank.

Sebbene Shein sia stata elogiata per il suo modello di business in rapida crescita, È stato anche messo sotto esame per le pessime condizioni delle sue fabbriche e la sua grande impronta di carbonio. Clore ha detto di aver fatto un viaggio di due settimane in Cina prima di investire in Xin per parlare con i lavoratori e visitare le fabbriche che esternalizzano la produzione a lei. Ha aggiunto che Xin “fa regole molto chiare” in materia di salari, manodopera e fornitura di materiali, e che il Brasile riprodurrà il modello utilizzato in Cina.

“È stato rassicurante vedere che le persone sono felici con Shane”, ha detto. disse Cloro.

