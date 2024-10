Come mettere in pausa un account Tinder per interrompere gli appuntamenti sull’app

Tinder ha una funzione che ti permette di mettere in pausa qualsiasi account per interrompere gli appuntamenti nell’app, e qui ti mostriamo come attivarla

La funzione “Metti in pausa il mio account” di Tinder impedisce ad altri di trovarti solo all’interno dell’app

Ad un certo punto della nostra vita Cerchiamo di stare lontani da alcune delle cose che ci esauriscono mentalmente.. Una di queste sono le app social, piattaforme che ci permettono di connetterci con altre persone in modo semplice, veloce e (soprattutto) gratuito. È normale che di tanto in tanto dobbiamo stare lontani da queste applicazioni, poiché Prendersi una pausa è molto vantaggioso.

Tinder è una di quelle app che può causare diversi tipi di disagioSoprattutto se non puoi trarne vantaggio (come ad esempio creare un abbinamento con qualcun altro). Fortunatamente, questa app di appuntamenti ha una funzione che qualsiasi utente può utilizzare per “disabilitare” l’accesso ad essa.

Questo strumento si chiama “Pausa il mio account” e La sua funzione principale è impedire che il profilo dell’utente venga visualizzato nell’applicazione. Fondamentalmente, quando attivi questa funzione, gli utenti rimanenti su Tinder verranno eliminati Non saranno in grado di eguagliartiPerché il tuo account non apparirà nella sezione chiamata “Scopri”.

Ecco come puoi mettere in pausa il tuo account Tinder per smettere di apparire sull’app

Fortunatamente, non è necessario scaricare app di terze parti o registrarsi a Tinder Plus per poter mettere in pausa il tuo account e smettere di apparire nell’app. sì, infatti, La funzione che ti consente di mettere in pausa qualsiasi account è in qualche modo nascostaQuindi ti consigliamo di seguire i seguenti passaggi per trovarlo e attivarlo:

La prima cosa che dovresti fare è Apri l’app Tinder che hai installato sul tuo dispositivo mobile.

che hai installato sul tuo dispositivo mobile. Quando usi un’app di appuntamenti, Dovrai fare clic sul tuo profilo l’opzione situata nell’angolo in basso a destra dello schermo.

l’opzione situata nell’angolo in basso a destra dello schermo. Sul tuo profilo Tinder, dovrai farlo Premere la piccola ruota dentata Appare in alto a destra.

Potrai accedere alle impostazioni di Tinder. Apparirà un gran numero di opzioni Dovrai scorrere fino alla fine dell’elenco Fai clic su “Elimina account”.

Fai clic su “Elimina account”. Tinder ti offrirà di abilitare una funzione chiamata “Metti in pausa il mio account” e dovrai farlo Premi il pulsante Questo nome ti consente di sospendere temporaneamente l’account.

Questo nome ti consente di sospendere temporaneamente l’account. Se completi correttamente tutti i passaggi, non apparirai più su Tinder.

Questo è importante da notare Puoi continuare a chattare con le persone che incontridove le conversazioni private non verranno disabilitate. La funzione “Metti in pausa il mio account” ti impedisce solo di apparire nella sezione Scopri, quindi nessuno potrà metterti “Mi piace”.

È meglio eliminare il tuo account Tinder per non apparire più sull’app?

Alcuni utenti sono preoccupati per la funzione “Metti in pausa il mio account” e preferiscono eliminare definitivamente i propri account. Ma, Non è necessario eliminare l’account per interrompere il logout nell’appPerché questo strumento funziona perfettamente. L’abbiamo testato ed è stato efficace al 100%.

accanto a, Questo strumento può essere attivato e disattivato quante volte necessarioPoiché Tinder non impone alcun tipo di restrizione al suo utilizzo. Senza altro da aggiungere a riguardo, è importante chiarire che questa funzione è disponibile sia su Android che su iOS, ed è attivabile anche dalla versione web di Tinder (per PC).

